 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 984,26
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

StoneX et Expana lancent des produits dérivés laitiers de gré à gré
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le courtier en matières premières StoneX s'est associé à l'agence d'information sur les prix Expana pour lancer des contrats de gré à gré sur les produits laitiers, basés sur les indices de référence européens des prix des produits laitiers d'Expana, ont annoncé les deux sociétés mardi.

Les premiers contrats porteront sur le lait en poudre gras et le lactosérum à haute teneur en protéines, et il est prévu de les étendre à d'autres produits laitiers au fil du temps.

Ce partenariat vise à répondre à la demande croissante de nouveaux outils de gestion des risques et de la volatilité sur le marché des produits laitiers, ont déclaré les entreprises.

Le mois dernier, l'opérateur financier Euronext a déclaré qu'il lancerait l'année prochaine des contrats européens sur les produits laitiers réglés en espèces, basés sur le beurre européen et la poudre de lait écrémé.

Valeurs associées

STONEX GROUP
99,0000 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank