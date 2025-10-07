StoneX et Expana lancent des produits dérivés laitiers de gré à gré

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le courtier en matières premières StoneX s'est associé à l'agence d'information sur les prix Expana pour lancer des contrats de gré à gré sur les produits laitiers, basés sur les indices de référence européens des prix des produits laitiers d'Expana, ont annoncé les deux sociétés mardi.

Les premiers contrats porteront sur le lait en poudre gras et le lactosérum à haute teneur en protéines, et il est prévu de les étendre à d'autres produits laitiers au fil du temps.

Ce partenariat vise à répondre à la demande croissante de nouveaux outils de gestion des risques et de la volatilité sur le marché des produits laitiers, ont déclaré les entreprises.

Le mois dernier, l'opérateur financier Euronext a déclaré qu'il lancerait l'année prochaine des contrats européens sur les produits laitiers réglés en espèces, basés sur le beurre européen et la poudre de lait écrémé.