Ultimes plaidoiries, la défense plaide l'acquittement de Cédric Jubillar
information fournie par AFP 16/10/2025 à 04:03

Alexandre Martin (G) and Emmanuelle Franck (D), avocats de Cédric Jubillar, à Albi, le 13 octobre 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Après neuf avocats des parties civiles et un double réquisitoire demandant 30 ans de réclusion, les avocats de la défense, pugnaces depuis le début du procès mais silencieux dans le prétoire depuis vendredi, reprennent jeudi la parole pour plaider l'acquittement de Cédric Jubillar, à la veille du verdict.

Depuis le début de cette dernière semaine d'un procès qui aura duré presque un mois, Mes Emmanuelle Franck et Alexandre Martin, assis devant le box de leur client accusé du meurtre de sa femme Delphine, dodelinent de la tête, lèvent les yeux au ciel, haussent ou froncent les sourcils mais ne disent plus rien.

Lundi, au soir de la dernière partie d'un interrogatoire récapitulatif de Cédric Jubillar au cours duquel il avait multiplié les dénégations, ils ont expliqué à la presse qu'ils réservaient désormais leurs propos à leurs plaidoiries.

"Cédric Jubillar s'est exprimé, comme il le fait depuis le début de cette procédure, pour dire et répéter qu'il est innocent de ce qu'on lui reproche", avait déclaré ce soir-là Alexandre Martin.

Les contradictions de leur client, pointées par les avocats généraux et les avocats des parties civiles, n'ont porté que sur des "points de détail" alors que "sur les éléments essentiels du dossier (...) il ne s'est jamais contredit", disait encore l'avocat.

- "Subterfuges cruels" -

Depuis, deux jours d'audience se sont écoulés et les critiques vis-à-vis de leur travail, de leur stratégie tant à l'audience que devant la presse se sont accumulées.

Ainsi, à la veille de leurs plaidoiries, l'avocat général Pierre Aurignac a certes indiqué jeudi comprendre qu'ils se soient élevés contre le "battage médiatique féroce" dont était victime leur client au moment de sa mise en examen en juin 2021.

Il a également salué "toute la grandeur du rôle de l'avocat de la défense de se dresser" quand tout le monde accable celui qui est accusé.

Mais pour autant, a-t-il rapidement tempéré, Mes Franck et Martin ont, selon lui, "largement succombé aux errements" médiatiques qu'ils dénonçaient, voyant "partout des complots" contre leur client.

"La défense s'est fait plaisir à l'audience", a en outre déploré l'avocat général, regrettant par exemple une convocation à ses yeux inutile à la barre de l'ancien procureur de Toulouse, Dominique Alzéari, ou les attaques contre le directeur d'enquête du dossier, le major de gendarmerie Bernard Lorvellec.

Côté parties civiles, Laurent de Caunes, l'un des avocats des frères et soeur de Delphine Jubillar, tout en saluant le talent de ses adversaires, a lui-aussi dénoncé leurs "subterfuges cruels" qui "font un certain mal" aux membres de la famille de la disparue.

- "Cartes à jouer" -

Lundi, Me Martin défendait encore la stratégie choisie par la défense: "on n'est pas là pour démontrer l'innocence. On est là pour combattre des charges que l'on nous avance comme des preuves de culpabilité".

A l'avant-dernier jour du procès de cette affaire Cédric Jubillar qu'ils savent "exceptionnelle", notamment "par la pression qui pèse sur ses avocats", comme le confiait à l'AFP avant le procès Alexandre Martin, ils entendent plaider l'acquittement du peintre-plaquiste de 38 ans parce qu'ils restent "convaincus qu'on ne peut pas condamner un homme sur la base de ce dossier".

"La défense va se battre, la défense est efficace, elle est compétente et connait le dossier à fond", soulignait jeudi soir Me de Caunes, tout en saluant "deux réquisitoires complémentaires et redoutables", prononcés par M. Aurignac et son collègue du ministère public, Nicolas Ruff.

"Malgré l'impression que peuvent laisser ces réquisitoires, (la défense) aura des cartes à jouer mais ce sera difficile", anticipait encore ce connaisseur des assises.

Toute la journée de jeudi sera consacrée aux plaidoiries de Mes Franck et Martin. L'accusé aura ensuite la possibilité de s'exprimer une dernière fois, vendredi matin, avant que la cour, présidée par Hélène Ratinaud, et les jurés, ne se retirent et délibèrent, pour un verdict attendu dans la journée.

