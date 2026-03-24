STOCKS DU MOYEN-ORIENT-Les actions des pays du Golfe sont mitigées dans la confusion des négociations entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice de Dubaï termine en hausse de 1,6 %, Abu Dhabi gagne 1,1 %

* Indice saoudien stable, Qatar en baisse de 1,4%

(Réécriture avec les prix de clôture) par Mohd Edrees

Les marchés du Golfe ont terminé en demi-teinte mardi, le Qatar étendant ses pertes tandis que les autres bourses se sont stabilisées, les investisseurs analysant des signaux contradictoires sur d'éventuels pourparlers entre les États-Unis et l'Iran .

Le sentiment était volatile après que le président américain Donald Trump a reporté les frappes sur l'infrastructure énergétique de l'Iran et a parlé de discussions "productives" pour mettre fin à la guerre américano-israélienne avec l'Iran, mais Téhéran a rejeté ce commentaire comme des "fake news".

Les États-Unis poursuivront leurs frappes sur l'Iran, la pause ne s'appliquant qu'aux sites énergétiques, a rapporté Semafor, citant un responsable américain. Israël ne faisait pas partie des contacts de Washington avec Téhéran, ajoute le rapport.

Le conflit a entraîné une forte hausse des prix de l'énergie, perturbé les transports aériens et affecté la navigation dans le détroit d'Ormuz, route vitale pour les exportations de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

L'indice principal de Dubaï .DFMGI a augmenté de 4 % avant de clôturer en hausse de 1,6 %, grâce aux gains réalisés par les poids lourds de l'immobilier et de la banque. Emirates NBD Bank

ENBD.DU a fait un bond de 7,3%, son deuxième plus grand gain intrajournalier en plus d'un an, tandis qu'Emaar Properties

EMAR.DU a ajouté 4%.

A Abu Dhabi, l'indice .FTFADGI a gagné 1,1%. Abu Dhabi National Energy TAQA.AD a augmenté de 3% et Two Point Zero Group 2POINTZERO.AD a grimpé de 5,1%.

L'indice de Dubaï a réduit ses pertes depuis le début de l'année à 9,5 %, tandis qu'Abu Dhabi est en baisse de 4,7 %, selon les données du LSEG.

Selon George Pavel, directeur général de Naga.com Moyen-Orient, tout signe d'apaisement des tensions pourrait stimuler les actions, étant donné la solidité des fondamentaux nationaux dans les EAU.

L'indice de référence saoudien .TASI a effacé les baisses précédentes pour clôturer en hausse de 0,03%, soutenu par les valeurs bancaires. Al Rajhi Bank 1120.SE a gagné 3,3% et Saudi National Bank 1180.SE a augmenté de 3,1%. Saudi Aramco

2222.SE a chuté de 1,5% et Saudi Arabian Mining 1211.SE a perdu 6,8%.

Les exportations de pétrole brut du port de Yanbu, à l'ouest de l'Arabie saoudite, ont atteint près de 4 millions de barils par jour la semaine dernière, en forte hausse par rapport aux niveaux d'avant la guerre contre l'Iran , selon des données de transport maritime .

L'indice du Qatar .QSI a glissé de 1,4%, prolongeant les pertes de la session précédente du 18 mars, mené par les valeurs financières et énergétiques. La Qatar National Bank QNBK.QA a chuté de 3,5% et Qatar Gas Transport (Nakilat) QGTS.QA a perdu 5,4%. Doha ne joue pas le rôle de médiateur entre Washington et Téhéran, mais soutient toutes les voies diplomatiques pour mettre fin à la guerre, a déclaré son ministère des affaires étrangères.

L'indice d'Oman .MSX30 a gagné 1,9% et celui de Bahreïn

.BAX a progressé de 0,2%. Boursa Kuwait .BKP a glissé de 0,3%.

En dehors du Golfe, l'indice égyptien des valeurs vedettes

.EGX30 a chuté de 1,4%, Commercial International Bank COMI.CA ayant perdu 4,3%.

Alors que la guerre se poursuit et que les expéditions d'environ un cinquième du pétrole mondial et du GNL par le détroit d'Ormuz sont toujours limitées, les prix du pétrole ont repris leur ascension. Le brut Brent était en hausse de 3% à 102,97 dollars le baril à 1225 GMT. O/R