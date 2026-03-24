Casino: l'AMF continue d'enquêter sur des manipulations de cours, selon La Lettre

( AFP / DAMIEN MEYER )

L'Autorité des marchés financiers (AMF) continue d'enquêter sur une possible manipulation de marché du groupe Casino en 2018 et 2019 et de son ex-PDG Jean-Charles Naouri, déjà condamné pour corruption en janvier, a révélé mardi le média La Lettre.

Le gendarme boursier avait ouvert en 2020 une enquête pour corruption, manipulation de marché et délit d'initié du groupe Casino (Monoprix, Franprix, Cdiscount...), alors dirigé par M. Naouri.

Le géant de la distribution a été condamné fin janvier à une amende de 40 millions d'euros, dont 20 millions avec sursis, par le tribunal correctionnel de Paris.

Mais lors de ce procès, les magistrats avaient relaxé l'ensemble des mis en cause du délit de manipulation de cours.

Sollicités par l'AFP, l'AMF a refusé de commenter et Casino, sous le contrôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky depuis 2024, n'a pas souhaité réagir à "des éléments qui datent de l'ancienne gouvernance".

Selon un signalement de l'AMF de juillet 2020, plusieurs investisseurs "amis" de Jean-Charles Naouri, dont Daniel Kretinsky, sont montés en même temps au capital du groupe Casino en 2019, pour empêcher des vendeurs à découvert (sociétés financières qui parient à la baisse sur le cours d'une action) de cibler l'action Casino.

Selon La Lettre, BNP Paribas aurait servi d'intermédiaire pour permettre à Daniel Kretinsky d'entrer discrètement au capital de Casino. Par ailleurs, la société émiratie ADSS, dirigée par le financier libano-suisse Philippe Ghanem, aurait permis à son cousin, Karim Khoury, de prendre 1,56% du capital du groupe.

Sollicités, Daniel Kretinsky, BNP Paribas et Philippe Ghanem n'avaient pas encore répondu à l'AFP mardi midi.

D'après les informations de La Lettre, entre novembre 2025 et février 2026, l'AMF a également perquisitionné plusieurs agences de communication ayant travaillé à défendre la réputation boursière du groupe avec de faux profils sur les forums du site Boursorama.

Après des années de pertes et de surendettement, Casino doit rembourser 1,4 milliard d'euros en mars 2027, et a engagé fin 2025 des négociations avec ses créanciers (banques et fonds anglo-saxons) pour diminuer ce montant, mais aucun accord n'a encore été trouvé.