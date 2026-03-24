Israël doit saisir un "moment historique" de dialogue avec le Liban, estime le chef de la diplomatie française

Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot lors d'un entretien avec l'AFP à Paris, le 24 mars 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le chef de la diplomatie française a exhorté mardi Israël à saisir "un moment historique" de dialogue avec les autorités libanaises au moment où Beyrouth "traduit ses paroles en actes" pour contrer l'ingérence de Téhéran au Liban.

Dans un entretien avec l'AFP, Jean-Noël Barrot, qui s'était rendu la semaine dernière au Liban puis en Israël, a appelé l'armée israélienne "à s'abstenir" de mener des opérations pour s'emparer d'une zone du sud du Liban, tout en saluant la "décision courageuse" du Liban d'expulser l'ambassadeur d'Iran en poste à Beyrouth.

Le ministère libanais des Affaires étrangères a annoncé mardi avoir retiré l'accréditation de l'ambassadeur d'Iran, récemment nommé à Beyrouth, et lui a donné jusqu'à dimanche pour quitter le pays.

Beyrouth a en outre expulsé "un certain nombre de représentants des Gardiens de la Révolution au Liban", a noté le ministre français. "Ce n'est pas rien, ce sont des décisions majeures", a souligné Jean-Noël Barrot.

Depuis que la milice pro-iranienne Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre régionale, Israël mène des frappes massives à travers le pays, qui ont fait plus d'un millier de morts et plus d'un million de déplacés.

Mais le président libanais Joseph Aoun a réitéré son appel à une trêve et à des négociations avec Israël, a relevé Jean-Noël Barrot.

"Il y a un moment à saisir, il est historique, et ce moment c'est maintenant", a estimé le ministre.

Interrogé sur le chemin à suivre au moment où les forces israéliennes manoeuvrent au Sud-Liban pour s'emparer selon Israël d'une ligne de défense avancée jusqu'au fleuve Litani, le ministre français estime qu'il faut sans relâche rappeler que "c'est l'intérêt d'Israël de vivre en paix et en sécurité avec ses voisins".

"Et la première étape, c'est un dialogue politique de haut niveau avec le gouvernement libanais", a-t-il dit. Il faut ensuite rappeler "le caractère historique des déclarations et des décisions du gouvernement libanais alors que le pays est dans une situation très fragile".

- Restaurer l'autorité -

"J'ai invité les autorités libanaises comme les autorités israéliennes, par l'intermédiaire de mon homologue, à saisir cette opportunité" et "le plus rapidement possible", au moment où les gestes de la part du gouvernement libanais "montrent qu'il traduit ses paroles en actes", a-t-il également souligné.

Le ministre a par ailleurs estimé qu'il n'y avait pas eu d'erreur d'appréciation concernant le processus de désarmement du Hezbollah.

"Ce n'est pas moi qui dit qu'il (ce processus) a produit des effets, c'est l'armée américaine, et c'est même les autorités israéliennes qui l'ont reconnu une fois pendant les neuf mois que ce processus de désarmement s'est engagé", a-t-il dit.

L'armée libanaise avait indiqué en janvier avoir achevé la première phase de ce plan, couvrant la région située entre la frontière israélienne et le fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres plus au nord.

"Et les chiffres produits par l'armée américaine sont éloquents: beaucoup a été fait", a insisté le ministre. "Est-ce que c'était suffisant pour considérer que le désarmement était abouti? Évidemment que non puisque ça n'était que la première phase d'un plan qui en comptait cinq", a-t-il poursuivi.

"Il y a donc encore beaucoup de travail à faire pour restaurer l'autorité de l'Etat et le monopole des armes entre les mains de l'Etat. Et c'est notre objectif que d'accompagner les autorités libanaises, de renforcer l'armée libanaise".

Il a en outre mis en garde contre la poursuite de l'escalade au Liban. "Il va de soi qu'il deviendrait sans doute plus difficile pour des discussions comme celles que nous appelons de nos vœux de se tenir, par la force des choses".

S'agissant de potentielles discussions entre Américains et Iraniens, il s'est refusé à dire si la France participait en coulisses à d'éventuelles discussions pour une médiation pakistanaise.

Il a en revanche rappelé la ligne de la France en cas de négociations de fond: il faudra que le "régime (iranien) consente à des concessions majeures, à un changement radical de posture qui permette l'émergence d'une solution politique (...) conduisant à ce que l'Iran puisse vivre de manière pacifique avec ses voisins, cesser de représenter une menace pour Israël, pour la région, y compris pour l'Europe".