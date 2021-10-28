STMicroelectronics s'attend à un CA en hausse de 6,3% et une marge brute de 43% au T4
information fournie par Reuters28/10/2021 à 07:13
28 octobre (Reuters) - STMicroelectronics NV STM.BN :
* CA NET AU T3 $3,20 MDS VERSUS $2,67 MDS IL Y A UN AN
* PERSPECTIVESS POUR T4: LE CHIFFRE D'AFFAIRES NET DEVRAIT S'ÉTABLIR À 3,40 MILLIARDS DE DOLLARS, EN HAUSSE DE 6,3% EN VARIATION SÉQUENTIELLE, À PLUS OU MOINS 350 POINTS DE BASE
* RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU T3 $605 MLNS VERSUS $329 MLNS IL Y A UN AN
* PERSPECTIVES POUR T4: LA MARGE BRUTE DEVRAIT RESSORTIR À ENVIRON 43,0% À PLUS OU MOINS 200 POINTS DE BASE
* RÉSULTAT NET AU T3 $474 MLNS VERSUS $242 MLNS IL Y A UN AN
* CES PERSPECTIVES REPOSENT SUR L'HYPOTHÈSE D'UN TAUX DE CHANGE EFFECTIF D'ENVIRON 1,18 DOLLAR POUR 1,00 EURO AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2021, ET TIENNENT COMPTE DE L'IMPACT DES COUVERTURES DE CHANGE EXISTANTES
* LE FREE CASH-FLOW (MESURE NON-U.S. GAAP) ÉTAIT DE 420 MILLIONS DE DOLLARS AU TROISIÈME TRIMESTRE, EN HAUSSE PAR RAPPORT AU FREE CASH-FLOW DU TROISIÈME TRIMESTRE 2020 QUI ÉTAIT NÉGATIF DE 25 MILLIONS DE DOLLARS
* AU 2 OCTOBRE 2021, LE GROUPE BÉNÉFICIAIT D’UNE SITUATION FINANCIÈRE NETTE (MESURE NON-U.S. GAAP) DE 798 MILLIONS DE DOLLARS
Texte original sur Eikon ....nGNE8vNh06 Pour plus de détails, cliquez sur STM.BN
(Gdansk Newsroom)
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