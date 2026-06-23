 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

STMicroelectronics prend une participation dans Oversonic Robotics
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 07:37

Oversonic Robotics:

* STMICROELECTRONICS, FONDAZIONE ENEA TECH BIOMEDICAL ET SPOTINVEST ONT PRIS UNE PARTICIPATION DANS L'ENTREPRISE

Texte original nPre5HFX5a Pour plus de détails, cliquez sur STMPA.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
65,9300 EUR Euronext Paris -4,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,4 +20,00%
Pétrole Brent
76,76 -1,78%
CAC 40
8 338,22 -0,74%
SOITEC
123 -4,98%
TOTALENERGIES
70,78 -0,20%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank