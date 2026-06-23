STMicroelectronics prend une participation dans Oversonic Robotics

Oversonic Robotics:
* STMICROELECTRONICS, FONDAZIONE ENEA TECH BIOMEDICAL ET SPOTINVEST ONT PRIS UNE PARTICIPATION DANS L'ENTREPRISE
Texte original nPre5HFX5a Pour plus de détails, cliquez sur STMPA.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Après des records de température lundi et de nouveaux décès liés à la chaleur, la canicule exceptionnelle qui frappe la France s'étend encore mardi, mettant les infrastructures et les organismes à rude épreuve avec des pics attendus à 44°C dans le sud-ouest. Plus ... Lire la suite
Marina Ferrari, ministre des Sports et de la Jeunesse, a fait état mardi d'"une vingtaine de décès" par noyade "depuis le début du weekend", appelant à "respecter les règles de sécurité", au micro de France Inter. Lundi, un porte-parole de la Sécurité civile avait ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
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