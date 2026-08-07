États-Unis: Forte surprise négative sur l'emploi en juillet, avec 23.000 destructions de postes

Des ouvriers du bâtiment à Manhattan
L'économie américaine a enregistré une forte surprise négative sur le marché du travail en juillet, montrent les données officielles publiées vendredi par le département du Travail.
Il recense 23.000 emplois non-agricoles détruits sur le mois, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 80.000 créations nettes.
Le chiffre de juin a été revu à la baisse, faisant apparaître désormais 20.000 postes créés contre 57.000 en première estimation.
Le taux de chômage s'est établi en juillet à 4,1%, moins que prévu (4,2%), après 4,2% en juin.
(Rédigé par Elena Smirnova)
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