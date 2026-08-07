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États-Unis: Forte surprise négative sur l'emploi en juillet, avec 23.000 destructions de postes
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 14:46
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Des ouvriers du bâtiment à Manhattan

Des ouvriers du bâtiment à Manhattan

‌L'économie américaine a ​enregistré une forte surprise négative sur le marché ​du travail en juillet, ​montrent les données ⁠officielles publiées vendredi ‌par le département du Travail.

Il recense 23.000 ​emplois ‌non-agricoles détruits sur ⁠le mois, alors que les économistes interrogés ⁠par ‌Reuters prévoyaient en moyenne ⁠80.000 créations ‌nettes.

Le chiffre de ⁠juin a été revu ⁠à ‌la baisse, faisant apparaître ​désormais ‌20.000 postes créés contre 57.000 en ​première estimation.

Le taux de chômage ⁠s'est établi en juillet à 4,1%, moins que prévu (4,2%), après 4,2% en juin.

(Rédigé par Elena ​Smirnova)

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