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STMicroelectronics parmi les plus fortes hausses du CAC, BofA passe à l'achat
information fournie par AOF 10/06/2026 à 12:10

(Zonebourse.com) - Le titre STMicroelectronics enregistre mercredi la troisième plus forte progression du CAC 40, bénéficiant d'un changement de recommandation de Bank of America, qui est passé ce matin de neutre à achat sur le fabricant de semi-conducteurs.

L'intermédiaire estime que le groupe franco-italien bénéficie de plusieurs leviers de croissance, qu'il s'agisse du boom de l'IA et des satellites à basse orbite (LEO), du redémarrage des secteurs de l'automobile et industrie et de ses hausses de prix, le tout avec des usines prêtes à produire davantage au vu des capacités actuellement utilisées.

Les analystes disent beaucoup miser sur la technologie d'interconnexion optique développée par la société à destination des centres de données, une activité qui pourrait selon eux passer de 670 millions de dollars cette année à quelque 2,3 milliards en 2028, avec une marge brute susceptible de dépasser les 50% dans le domaine.

Selon leurs estimations, STM pourrait ainsi faire croître sa part de marché de 5% actuellement à plus de 30% d'ici trois ans grâce à ses plaquettes en silicium 300 mm, ses procédés de spécialités, sa plateforme photonique et ses solutions avancées en matière de boîtiers.

Une envolée de 176% depuis le 1er janvier

En outre, l'entreprise est bien positionnée sur le segment des satellites LEO, où elle devrait générer quelque 3,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur la période 2026-2028, au-delà de l'objectif de plus de 3 milliards communiqué par la direction, au vu de la dynamique qui porte actuellement le secteur, ajoute BofA dans sa note.

A 11h45, le titre progresse de 1,2% à 62,3 euros, contre un repli de 0,3% pour le CAC 40, portant la progression du titre à 176% depuis le début de l'année.

Le broker se fixe un objectif de cours de 86 euros par action, contre 71 euros jusqu'à présent, soit le plus haut établi par les analystes suivant la valeur.

Le titre a récemment bénéficié des thématiques porteuses des data centers, de l'IA et de l'électrification, qui demeurent centrales du point de vue des investissements, ce qui avait amené STMicroelectronics à fortement relever ses perspectives pour 2026 et 2027.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/06/2026 à 12:10:00.

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