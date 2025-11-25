 Aller au contenu principal
STMicroelectronics dévoile une nouvelle puce sans contact dédiée à la maison intelligente
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 12:30

STMicroelectronics a dévoilé mardi une nouvelle puce NFC sans contact destinée aux réseaux domestiques compatibles avec le standard 'Matter', la dernière norme 'open source' en matière d'applications pour la maison intelligente.

La puce ST25DA-C conçue par ST doit permettre aux utilisateurs d'ajouter en une seule étape des éclairages, des contrôles d'accès, des caméras de sécurité ou tout autre appareil lié à l'Internet des objets (IoT) en approchant simplement leur téléphone du dispositif à appareiller.

Le composant est d'ores et déjà disponible pour évaluation et échantillonnage dans un boîtier compact DFN8, avec une production en série prévue pour débuter en 2026.


