STMicroelectronics dévoile une nouvelle puce sans contact dédiée à la maison intelligente
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 12:30
La puce ST25DA-C conçue par ST doit permettre aux utilisateurs d'ajouter en une seule étape des éclairages, des contrôles d'accès, des caméras de sécurité ou tout autre appareil lié à l'Internet des objets (IoT) en approchant simplement leur téléphone du dispositif à appareiller.
Le composant est d'ores et déjà disponible pour évaluation et échantillonnage dans un boîtier compact DFN8, avec une production en série prévue pour débuter en 2026.
