(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Alibaba, Symbotic, SanDisk/The Interpublic Group of Companies, précisions sur Alphabet, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,15% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,29% pour le Nasdaq.

* ALPHABET GOOGL.O , META META.O . La maison mère de Facebook est en pourparlers avec celle de Google dans le cadre d'un investissement de plusieurs milliards de dollars dans les puces TPU du groupe destinées à l'intelligence artificielle (IA), rapportait lundi The Information, ce qui ferait de Google un sérieux concurrent de NVIDIA NVDA.O .

L'action Alphabet gagne 3,1% en avant-Bourse mardi après avoir déjà pris 6,31% la veille et frôlé une capitalisation boursière de 4.000 milliards de dollars à la faveur de commentaires très positifs sur Gemini 3, le nouveau modèle d'IA du groupe, concurrent de ChatGPT d'Open AI.

Le titre Nvidia et celui d'ADVANCED MICRO DEVICES (AMD)

AMD.O , les deux principaux fabricants de puces pour l'IA, reculent en revanche d'environ 3%, tandis que BROADCOM AVGO.O , partenaire d'Alphabet, progresse de 2,3% après avoir grimpé la veille de plus de 11%.

* AMAZON AMZN.O a suggéré à ses ingénieurs de renoncer aux outils de génération de code d'IA proposés par des sociétés tierces au profit des siens, une initiative visant à renforcer son service Kiro, lancé en juillet, selon une note interne consultée par Reuters.

* TESLA TSLA.O a été attaqué lundi en justice par une entreprise de Virginie, Perrone Robotics, qui accuse le constructeur de véhicules électriques d'avoir délibérément enfreint cinq brevets liés aux systèmes robotiques pour véhicules autonomes.

* SPOTIFY SPOT.N - Le géant suédois du streaming augmentera ses tarifs d'abonnement aux États-Unis au premier trimestre de 2026, a rapporté lundi le Financial Times, citant trois sources proches du dossier. Il s'agirait de la première augmentation de ses tarifs aux États-Unis depuis juin 2024.

* ZOOM COMMUNICATIONS ZM.O a relevé lundi sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année, bénéficiant de la tendance au travail hybride et de l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses produits. L'action prend 3,1% en avant-Bourse.

* ALIBABA 9988.HK BABA.N bondit de 4,2% en avant-Bourse à Wall Street. Le géant chinois du commerce électronique a dépassé mardi les attentes des analystes sur le chiffre d'affaires trimestriel, grâce à ses investissements dans la livraison en une heure qui ont permis d'attirer davantage d'utilisateurs, tandis que sa division cloud a enregistré une solide croissance.

* SANDISK SNDK.O monte de 2,9% en avant-Bourse, la valeur étant en passe de remplacer THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES IPG.N dans l'indice S&P 500 à l'ouverture vendredi des marchés. Treize intermédiaires sont en outre sur une recommandation "acheter" ou mieux sur le fabricant de dispositifs de stockage de données.

* COHERENT COHR.N perd 2,9% en avant-Bourse après une information de l'agence Bloomberg selon laquelle Bain Capital cherche à céder 7,5 millions d'actions du fabricant d'appareils optiques pour un montant de 1,14 milliard de dollars.

* SYMBOTIC SYM.O - Le spécialiste de la vente de robots grimpe de 12,9% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au titre du quatrième trimestre.

* KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS.N - Le fabricant d'équipements électroniques a publié lundi une prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le premier trimestre supérieure aux estimations de Wall Street, grâce notamment à la forte demande des centres de données pour l'IA.

* LIVE NATION ENTERTAINMENT LYV.N et sa filiale Ticketmaster ne sont parvenus lundi à annuler une plainte déposée par des fans de Taylor Swift, les accusant d'avoir mal géré la vente des billets pour la tournée Eras Tour de la star américaine.

* AGILENT TECHNOLOGIES A.N - La société spécialisée dans les sciences de la vie a dépassé lundi la prévision moyenne de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, grâce à la forte demande en outils et équipements médicaux utilisés dans la recherche en laboratoire et les services de diagnostic.

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)