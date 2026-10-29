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STMicroelectronics dépasse les prévisions de résultat d'exploitation trimestriel
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 07:05

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

STMicroelectronics STMPA.PA a annoncé jeudi un résultat d'exploitation au troisième trimestre supérieur aux attentes du marché, la demande émanant des centres de données spécialisés dans l'intelligence artificielle et des opérateurs de satellites venant s'ajouter à une reprise plus générale sur les marchés du fabricant de puces.

Le résultat d'exploitation, hors charges exceptionnelles, s'est élevé à 429 millions de dollars, en hausse de 98% par rapport à l'année précédente et supérieur aux 400.5 millions de dollars attendus par les analystes interrogés par LSEG.

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