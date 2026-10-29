L'inflation s'accélère aux États-Unis en septembre ; les dépenses de consommation augmentent

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) a progressé de 0,5 % le mois dernier, après une hausse non révisée de 0,3 % en août. (Crédits: Adobe Stock)

L'inflation aux États-Unis s'est accélérée en septembre, les consommateurs ayant dû payer plus cher l'essence et d'autres biens, ce qui conforte les prévisions des économistes quant à une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en décembre.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) a progressé de 0,5% le mois dernier, après une hausse non révisée de 0,3% en août, a indiqué jeudi le Bureau d'analyse économique du ministère du Commerce. Cette hausse correspond aux prévisions des économistes. Sur les douze mois clos en septembre, l'inflation mesurée par le PCE a progressé de 3,6%, après une hausse non révisée de 3,4% en août.

Ces données figuraient dans le rapport préliminaire du gouvernement sur le produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre, qui indiquait une croissance de l'économie à un taux annualisé de 3,4% au cours de cette période.

Hors composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix PCE a progressé de 0,3% sur le mois, après une hausse révisée à la hausse de 0,3% en août.L'inflation dite « sous-jacente » du PCE avait auparavant été estimée à 0,2% en août.

L'inflation PCE sous-jacente a augmenté de 3,1% en glissement annuel en septembre, après une hausse non révisée de 3,0 % en août.

La banque centrale américaine suit les mesures des prix PCE pour son objectif d'inflation de 2 %. Mercredi, la Fed a maintenu son taux d'intérêt de référence , dans la fourchette actuelle de 3,75 à 4%, tout en reconnaissant que l'inflation "reste élevée".

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré aux journalistes que "les prix de l'énergie et des produits connexes ont de nouveau augmenté ces dernières semaines, et notre rôle est de veiller à ce que les variations de prix relatives dans certains secteurs ne se répercutent pas sur l'ensemble de l'économie, et à ce que les anticipations d'inflation restent bien ancrées".

Les marchés financiers tablaient sur une probabilité d'environ 84,6% d'une hausse des taux en décembre, selon l'outil FedWatch de CME.

La hausse des prix a gonflé les chiffres des dépenses de consommation en septembre. Ces dernières, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique, ont progressé de 0,5 % le mois dernier, après une hausse non révisée de 0,9 % en août, a indiqué le Bureau d'analyse économique (BEA).

Une fois corrigées de l'inflation, les dépenses de consommation sont restées inchangées le mois dernier, s'engageant dans le quatrième trimestre sur une trajectoire de croissance plus faible. Les dépenses ont augmenté à un rythme de 3,8 % au cours du trimestre juillet-septembre.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))