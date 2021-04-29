STMicroéeectronics-CA net de 3 milliards de dollars au T1
Reuters•29/04/2021 à 07:10
29 avril (Reuters) - STMicroelectronics NV STM.BN annonce jeudi:
* PREMIER TRIMESTRE 2021 : CHIFFRE D'AFFAIRES NET DE 3,02 MILLIARDS DE DOLLARS
* STMICROELECTRONICS NV - PREMIER TRIMESTRE 2021 : MARGE BRUTE DE 39,0 % ; MARGE D'EXPLOITATION DE 14,6 % ; RÉSULTAT NET DE 364 MILLIONS DE DOLLARS
* STMICROELECTRONICS NV - FREE CASH FLOW AU PREMIER TRIMESTRE DE 261 MILLIONS DE DOLLARS APRÈS 405 MILLIONS DE DOLLARS DE DÉPENSES D'INVESTISSEMENT NETTES
* STMICROELECTRONICS NV - POINT MÉDIAN DES PRÉVISIONS POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE : CHIFFRE D'AFFAIRES NET DE 2,9 MILLIARDS DE DOLLARS ET MARGE BRUTE DE 39,5 %
* STMICROELECTRONICS NV - EN 2021, NOUS PRÉVOYONS À PRÉSENT D'INVESTIR ENVIRON 2,0 MILLIARDS DE DOLLARS EN CAPEX AFIN DE SOUTENIR LA FORTE DEMANDE DU MARCHÉ ET NOS INITIATIVES STRATÉGIQUES -DG
* STMICROELECTRONICS NV - AU T2, LE CHIFFRE D'AFFAIRES NET DEVRAIT S'ÉTABLIR À 2,9 MILLIARDS DE DOLLARS, EN BAISSE DE 3,8 % EN VARIATION SÉQUENTIELLE, À PLUS OU MOINS 350 POINTS DE BASE
* STMICROELECTRONICS NV - AU T2, LA MARGE BRUTE DEVRAIT RESSORTIR À ENVIRON 39,5 %, À PLUS OU MOINS 200 POINTS DE BASE
* STMICROELECTRONICS NV - CES PERSPECTIVES REPOSENT SUR L'HYPOTHÈSE D'UN TAUX DE CHANGE EFFECTIF D'ENVIRON 1,18 DOLLAR POUR 1 EURO AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2021, ET TIENNENT COMPTE DE L'IMPACT DES COUVERTURES DE CHANGE EXISTANTES
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