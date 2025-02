STMicro : s'enfonce de -5%, sous les 21E information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 13:08









(CercleFinance.com) - - STMicro poursuit la glissade amorcée avec la cassure du support des 23,4E testé les 19 décembre et 3 janvier.

Le titre s'enfonce profondément dans la foulée sous le support des 22,9E (situé -50% par rapport au zénith du 30/12/2023) qui remonte au 20/21 novembre dernier, puis sous 21E et devrait probablement retrouver du soutien vers 19E.







Valeurs associées STMICROELECTRONICS 20,86 EUR MIL -4,44%