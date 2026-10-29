STMicro revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour le secteur des centres de données après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

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(Ajoute des commentaires sur la tarification au paragraphe 9, ainsi que sur les dépenses liées à l'IA et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement aux paragraphes 10 et 11.)

* STMicro relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour les centres de données en 2026 à 1,3 milliard de dollars

* Résultat d'exploitation de base du troisième trimestre et prévisions de chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieurs aux attentes du marché

* Le directeur général Chery précise que l'activité des centres de données est principalement liée aux cinq principaux hyperscalers, et non aux « néo-clouds »

par Nathan Vifflin et Fabrizio La Rocca

STMicroelectronics STMPA.PA a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 dans le domaine des centres de données dédiés à l’IA, après que la demande des centres de données et des opérateurs de satellites lui a permis de dépasser les attentes du marché concernant ses résultats du troisième trimestre.

Le fabricant franco-italien de puces table désormais sur un chiffre d’affaires lié aux centres de données d’environ 1,3 milliard de dollars en 2026, contre une prévision de plus d’un milliard de dollars publiée en juillet , et a réaffirmé son objectif pour 2027, à savoir un chiffre d’affaires bien supérieur à 2 milliards de dollars.

Le directeur général Jean-Marc Chery a déclaré aux analystes que la demande était principalement tirée par les puces de photonique sur silicium de STMicro, qui utilisent la lumière plutôt que des signaux électriques pour transférer les données entre les serveurs.

Son résultat d'exploitation trimestriel, hors charges exceptionnelles, a presque doublé pour atteindre 429 millions de dollars, dépassant les 400,5 millions de dollars attendus par les analystes interrogés par LSEG.

STMicro prévoit un chiffre d’affaires de 4,15 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, à ± 3,5 %, en hausse par rapport aux 3,76 milliards de dollars du troisième trimestre et supérieur aux estimations des analystes, qui s’élevaient à 4,10 milliards de dollars. En juillet, la société avait indiqué que son chiffre d’affaires dépasserait les 4 milliards de dollars au dernier trimestre de l’année.

“Dans un contexte où la demande reste bien supérieure à l’offre, nous continuons à augmenter nos capacités de production”, a déclaré Chery dans le communiqué de résultats.

L’entreprise, qui fabrique des puces pour les voitures, les usines et les smartphones, a expliqué que la hausse des ventes d’équipements de communication, de périphériques informatiques et d’appareils électroniques grand public avait contribué à ce résultat supérieur aux prévisions. La demande émanant des centres de données et des fabricants de satellites en orbite basse s’est ajoutée à une reprise conjoncturelle plus générale, a ajouté Chery.

AMÉLIORATION DES MARGES, HAUSSE DES PRIX

La marge brute est passée de 33,2 % il y a un an à 37,3 %, grâce aux ventes de puces plus rentables et à une meilleure utilisation des capacités de production. Elle devrait atteindre environ 39 % au quatrième trimestre.

Face à une offre restreinte et à la hausse des coûts des intrants, STMicro augmente les prix de certains produits et pourrait connaître des prix stables ou en légère hausse l’année prochaine, a déclaré Lorenzo Grandi, directeur financier.

Interrogé sur la viabilité des dépenses importantes consacrées à l’IA, Chery a déclaré aux journalistes que l’activité de centres de données de STMicro était “bien plus liée aux cinq principaux hyperscalers qu’au secteur du néo-cloud”, faisant référence aux petits fournisseurs de cloud IA dont les niveaux d’endettement font l’objet d’une surveillance étroite.

Il a également indiqué que STMicro planifiait l’approvisionnement en équipements, matériaux et produits chimiques trois à quatre ans à l’avance, car la volonté de mettre en place des chaînes d’approvisionnement “souveraines”, indépendantes de la Chine, de Taïwan ou des États-Unis, rend ces processus plus complexes.