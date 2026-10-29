BHV : le maire de Paris Centre signale la situation à la justice

( AFP / JOEL SAGET )

Le maire de Paris Centre, Ariel Weil, a signalé à la justice française "plusieurs éléments" relatifs à la situation du BHV Marais "susceptibles de recevoir une qualification pénale" si avérés, selon une lettre consultée par l'AFP, confirmant des informations du Parisien.

L'emblématique grand magasin parisien a subi ces dernières années de nombreux revers, accusé de ne plus payer ses fournisseurs et voué aux gémonies après un partenariat décrié avec le site de mode en ligne asiatique Shein.

Mardi, il s'est déclaré en faillite et a demandé son placement en redressement judiciaire auprès du tribunal des activités économiques (TAE) de Lyon.

Une audience se tiendra en parallèle vendredi au TAE de Paris qui devrait examiner sa situation financière, ont expliqué des syndicats à l'AFP.

A la suite de l'inspection du travail, le maire de Paris Centre, Ariel Weil, a écrit à la procureure de Paris le 26 octobre pour l'alerter de la "situation financière particulièrement dégradée" de la société exploitante.

Celle-ci "ferait actuellement l'objet de nombreux contentieux engagés par des fournisseurs pour défaut de paiement", avec un "nombre de procédures recensées" apparaissant "particulièrement élevé (une soixantaine)", note l'édile.

En outre, des salariés rapportent, selon lui, "des retards de paiement" de sommes dues, "notamment des indemnités de rupture ou des acomptes sur salaire".

La fragilité du BHV présente "un risque de contagion économique préoccupant pour l'écosystème local", estime l'élu car "de nombreuses TPE et PME parisiennes dépendent en effet directement ou indirectement de leurs relations commerciales avec le Grand Magasin".

M. Weil a également alerté sur la "réduction massive des effectifs sans mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l’emploi".

"Les représentants des salariés indiquent qu'en l'espace de trois années, les effectifs du BHV seraient passés d'environ 1.400 salariés à moins de 600 aujourd'hui", s'émeut-il.

Mi-octobre, le maire PS de Paris, Emmanuel Grégoire, avait dit nourrir de "grandes inquiétudes" quant au devenir des salariés du grand magasin.

"Nous souhaiterions, au moins vis-à-vis des salariés, avoir plus de transparence sur la situation financière réelle du repreneur de la SGM (Société des grands magasins)", avait-il déclaré, rappelant que l'inspection du travail avait saisi la justice pour tirer au clair la situation financière du repreneur.