STMicro: pessimiste pour ses objectifs annuels

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics indique viser en 2024 un chiffre d'affaires d'environ 13,27 milliards de dollars, en baisse de 23,2%, dans la partie inférieure de la fourchette indiquée au trimestre précédent, ainsi qu'une marge brute 'légèrement en dessous de ce qui avait été indiqué'.



Au titre de son troisième trimestre, le fabricant de semiconducteurs a engrangé un BPA en chute de 68,1% à 0,37 dollar et une marge brute en retrait de 9,8 points à 37,8% pour un chiffre d'affaires net en recul de 26,6% à 3,25 milliards.



'Par rapport à nos attentes, notre chiffre d'affaires a été plus élevé dans l'électronique personnelle, a moins baissé que prévu dans l'industriel et a été moins élevé dans l'automobile', précise son président du directoire et DG Jean-Marc Chéry.



STMicro fait aussi part du lancement d'un 'nouveau projet d'entreprise pour remodeler l'implantation industrielle, accélérant les capacités de production en silicium vers le 300 mm et en carbure de silicium vers le 200 mm, et redimensionnant sa base de coûts globale'.





Valeurs associées STMICROELECTR 26,13 EUR MIL +1,46%