STMicro: nouveau biocapteur pour les dispositifs portables

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce l'introduction de son nouveau biocapteur ST1VAFE3BX destiné aux dispositifs portables de santé tels que montres et bracelets intelligents, intégrant 'une détection d'activité via un capteur inertiel' et 'un coeur d'intelligence artificielle pour une performance rapide et économe en énergie'.



'Notre tout dernier biocapteur franchit actuellement un nouveau palier dans le secteur des appareils électroniques portables', a déclaré Simone Ferri, vice-président de STMicroelectronics.



STMicro indique que les sociétés BM Innovations et Pison ont déjà adopté ce capteur pour des applications innovantes comme la reconnaissance gestuelle et la surveillance de la performance des athlètes.





