STMicro double presque son bénéfice trimestriel et prévoit un chiffre d'affaires supérieur à 4 milliards de dollars au quatrième trimestre

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(Mise à jour concernant les perspectives au paragraphe 6, la marge brute au paragraphe 7 et les commentaires des analystes au paragraphe 8)

par Nathan Vifflin et Fabrizio La Rocca

STMicroelectronics STMPA.PA a annoncé jeudi un résultat d'exploitation au troisième trimestre supérieur aux attentes du marché, la demande des centres de données d'IA et des opérateurs de satellites venant s'ajouter à une reprise plus générale sur les marchés du fabricant de puces.

Le résultat d'exploitation hors charges exceptionnelles s'est élevé à 429 millions de dollars, soit près du double de celui de l'année précédente, dépassant les 400,5 millions de dollars attendus par les analystes interrogés par LSEG.

Le fabricant franco-italien de puces a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires de 4,15 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 3,76 milliards au troisième trimestre, à plus ou moins 3,5 % près. Les analystes interrogés par LSEG tablaient sur 4,10 milliards de dollars.

"Dans un contexte où la demande reste nettement supérieure à l’offre, nous continuons à accroître nos capacités conformément à la feuille de route stratégique de ST", a déclaré le directeur général Jean-Marc Chery dans le communiqué de résultats.

STMicro, qui fabrique des puces allant des microcontrôleurs aux capteurs en passant par les semi-conducteurs de puissance destinés aux voitures, aux usines et aux smartphones, a expliqué que la hausse des ventes d’équipements de communication, de périphériques informatiques et d’appareils électroniques grand public avait contribué à ce résultat supérieur aux prévisions.

La société avait déjà annoncé en juillet que son chiffre d’affaires du quatrième trimestre dépasserait les 4 milliards de dollars. Jean-Marc Chery a déclaré jeudi que des facteurs propres à l’entreprise, notamment la demande en centres de données dédiés à l’IA et les communications par satellites en orbite basse, contribuaient à la reprise conjoncturelle.

La marge brute de la société est passée à 37,3 % au troisième trimestre, contre 33,2 % il y a un an, grâce à une part plus importante des ventes de puces plus rentables et à la réduction des coûts liée à la capacité de production inutilisée. STMicro prévoit que cette marge atteindra environ 39 % au quatrième trimestre.

Les analystes de Jefferies s'attendent à ce que la croissance de STMicro se poursuive jusqu'en 2027, le chiffre d'affaires lié aux centres de données devant pratiquement doubler entre cette année et l'année prochaine, tandis que les marges brutes devraient connaître "une hausse plus significative vers la fin de l'année prochaine", ont-ils écrit dans une première analyse du rapport.