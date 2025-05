STMicro: annonce d'une nouvelle centrale inertielle information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce une nouvelle centrale inertielle (IMU) qui associe des capteurs pour le suivi d'activité et la mesure d'impact de forte accélération (high g impact) au sein d'un unique boîtier compact.



'C'est la première IMU de l'industrie dotée d'un double accéléromètre MEMS et d'une intelligence artificielle embarquée capable de mesurer avec précision une accélération pouvant atteindre jusqu'à 320g pleine échelle', précise le groupe franco-italien.



Les appareils équipés de ce module LSM6DSV320X, permettent aux applications de reconstituer intégralement n'importe quel évènement avec une précision élevée et ainsi offrir davantage de fonctionnalités et une expérience enrichie à leurs utilisateurs.



'Avec cette nouvelle IMU, les marchés peuvent s'attendre à l'émergence de nouvelles et puissantes fonctionnalités dans les téléphones mobiles, les appareils portables et les produits médicaux à usage grand public', selon STMicroelectronics.





