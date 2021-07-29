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STM vise un CA de $3,2 mds et une marge brute de 41,0% au T3
information fournie par Reuters29/07/2021 à 07:21

29 juillet (Reuters) - STMicroelectronics NV STM.BN :

* STMICROELECTRONICS NV - AU T2 : CHIFFRE D'AFFAIRES NET DE 2,99 MILLIARDS DE DOLLARS

* STMICROELECTRONICS NV - POINT MÉDIAN DES PRÉVISIONS POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE : CHIFFRE D'AFFAIRES NET DE 3,20 MILLIARDS DE DOLLARS ET MARGE BRUTE DE 41,0 %

* STMICROELECTRONICS NV - AU T2 : MARGE BRUTE DE 40,5 %

* STMICROELECTRONICS NV - AU T2 : MARGE D'EXPLOITATION DE 16,3 %

* STMICROELECTRONICS NV - AU T2 : RÉSULTAT NET DE 412 MILLIONS DE DOLLARS

* STMICROELECTRONICS NV - RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU T2 $ 489 MLNS VERSUS $106 MLNS IL Y A UN AN

* STMICROELECTRONICS NV - PRÉVISIONS DE LA SOCIÉTÉ, AU POINT MÉDIAN, POUR LE T3:LE CHIFFRE D'AFFAIRES NET DEVRAIT S'ÉTABLIR À 3,20 MILLIARDS DE DOLLARS, EN HAUSSE DE 7,0 % EN VARIATION SÉQUENTIELLE

* STMICROELECTRONICS NV - LE FREE CASH FLOW (MESURE NON-U.S. GAAP) ÉTAIT DE 125 MILLIONS DE DOLLARS AU DEUXIÈME TRIMESTRE, EN HAUSSE PAR RAPPORT À 28 MILLIONS DE DOLLARS AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2020

* STMICROELECTRONICS NV - FREE CASH FLOW (MESURE NON-U.S. GAAP) ÉTAIT DE 125 MILLIONS DE DOLLARS AU T2, EN HAUSSE PAR RAPPORT À 28 MILLIONS DE DOLLARS AU T2 2020

* STMICROELECTRONICS NV - AU 3 JUILLET 2021, ST BÉNÉFICIAIT D'UNE SITUATION FINANCIÈRE NETTE (MESURE NON-U.S. GAAP) DE 1,08 MILLIARD DE DOLLARS CONTRE 1,19 MILLIARD DE DOLLARS AU 3 AVRIL 2021

Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur STM.BN

(Rédaction de Paris)

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