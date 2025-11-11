Stifel relève le PT de Bally's en raison des possibilités de réduction des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Stifel augmente l'objectif de prix sur l'opérateur de casino Bally's Corp BALY.N de 10 $ à 20 $, et maintient la note à "hold"

** Le nouveau PT montre une hausse de 3,3% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Stifel note que BALY prévoit plus de 15 millions de dollars d'économies annualisées à partir du 4ème trimestre en réduisant les coûts de main-d'œuvre dupliqués et les services partagés de Casino Queen et Intralot, ainsi que l'exécution graduelle des opérations centralisées

** La maison de courtage se dit soulagée de voir que BALY commence à supprimer les coûts en double suite aux transactions CQ/Intralot, et qu'il reste probablement une opportunité matérielle de centraliser les postes au niveau régional

** La moyenne des cinq courtiers évalue le titre à "hold", le PT médian est de 13 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 1,4 % depuis le début de l'année