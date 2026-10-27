Stifel note un troisième trimestre inférieur à ses attentes pour Lumibird

(Zonebourse.com) - Le spécialiste européen des technologies laser (-4,78%, à 22,90 euros) a publié un chiffre d'affaires consolidé de 168,8 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'exercice 2026, en hausse de 8,8% ( 10,3% à taux de change et périmètre constants). L'activité a nettement accéléré sur le seul troisième trimestre, affichant une progression de 12%.

La dynamique commerciale sur neuf mois repose sur les deux branches du groupe. Dans l'activité Photonique, les revenus ont grimpé de 13,5% ( 14,9% à périmètre et changes constants) pour atteindre 86,8 millions d'euros. Cette performance a été tirée par les applications Medtech ainsi que par les secteurs Défense & Spatial, soutenus par la maîtrise de composants critiques et un outil industriel intégré.

Le pôle Médical a enregistré des revenus de 82 millions d'euros ( 4,3%, et 5,8% à données comparables). Après un premier rebond au deuxième trimestre, l'activité confirme son redressement avec des ventes en hausse de 14,4% au troisième trimestre.

Par ailleurs, Lumibird rappelle que le projet de cession de sa division Médical, annoncé en septembre 2026, doit être finalisé au plus tard le 31 décembre 2026, sous réserve de la levée des conditions suspensives d'usage.

Anticipant la poursuite de sa trajectoire de croissance en fin d'exercice, Lumibird table sur un quatrième trimestre record, tant pour la division Photonique que pour l'ensemble du groupe. Cette confiance s'appuie sur le carnet de commandes en cours, le calendrier des livraisons prévues d'ici fin 2026, la montée en puissance des contrats dans la Défense, le Spatial et les Medtech, ainsi que la trajectoire positive de la division Médical.

L'avis de Stifel

Dans le détail, la banque d'investissement américaine relève que les revenus du troisième trimestre sont légèrement inférieurs à ses attentes en raison de la division Photonique, dont le chiffre d'affaires dans la Défense et le Spatial a reculé de 2% sur un an, pénalisé par une base de comparaison élevée ( 42,9% au troisième trimestre 2025) et des retards de livraisons inattendus.

Les analystes relèvent également que Lumibird, comme à son habitude, n'a pas communiqué de perspectives pour la division Photonique, mais Stifel ne décèle pas d'inflexion négative. Face à une base de comparaison plus favorable et au report de certaines livraisons du troisième au quatrième trimestre, les analystes visent une croissance organique du chiffre d'affaires qui devrait très probablement dépasser les 10% sur les trois derniers mois de l'année pour l'activité Photonique.

La recommandation de la banque d'investissement américaine reste à acheter sur le titre Lumibird, avec une cible de cours de 30 euros.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.