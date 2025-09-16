Stifel confirme sa note 'achat' sur VusionGroup
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 14:24
'Comme d'habitude, le groupe a délivré une croissance très élevée du profit brut (+66%), de l'EBITDA (+84%) et de l'EBIT (+121%), tous en termes ajustés, ce qui est évidemment très positif', souligne le broker.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 42 fois avec un rendement inférieur à 0,5%.
Valeurs associées
|241,8000 EUR
|Euronext Paris
|+14,06%
