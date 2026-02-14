Crue record et "généralisée" en France, des villages "totalement isolés" sur la Garonne

Vue aérienne de la Garonne en crue à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, le 13 février 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Ponts fermés, digues submergées et évacuations de quelques centaines d'habitants... Des villages en bord de Garonne se sont retrouvés samedi "totalement isolés" face à la montée des eaux, dans un contexte de crue "généralisée" et record en France selon Vigicrues.

Après une succession d'intempéries cette semaine, dont la violente tempête Nils, la Gironde et le Lot-et-Garonne ont été maintenus ce week-end en vigilance rouge pour les crues, avec une dizaine de départements en vigilance orange sur une large frange ouest du pays, de l'Ille-et-Vilaine à l'Ariège, et environ 60 en vigilance jaune.

À cela s'ajoutent trois autres alertes météorologiques: une vigilance orange aux vents forts samedi après-midi pour l'Aude, les Pyrénées-Orientales et la principauté d'Andorre ; une vigilance orange neige-verglas dimanche pour une quinzaine de départements de la moitié nord du pays, notamment en région parisienne et dans les Hauts-de-France ; et une vigilance orange aux avalanches dans les Pyrénées dimanche.

Selon le service d'informations Vigicrues, "des débordements importants et majeurs sont en cours ou attendus dans les prochaines 24 heures" pour les cours d'eau en vigilance orange ou rouge.

À Bourdelles (90 habitants) près de La Réole, en Gironde, la Garonne est sortie de son lit, avec de l'eau à perte de vue, a constaté samedi un journaliste de l'AFP.

"Il y a des villages qui sont totalement isolés", a déclaré l'adjudant-chef Olivier Konrad, adjoint à la Brigade nautique d'Arcachon, chargée de patrouiller et d'évacuer les habitants concernés, qui sont néanmoins rompus aux crues, notamment après celle de 2021.

- Ponts fermés d'Agen à Bordeaux -

"Ils ont l'habitude. (...) Mais là, par rapport à hier (vendredi), l'eau a encore bien pris un bon mètre" de hauteur, a-t-il expliqué à l'AFP, avec 9,70 mètres mesurés samedi après-midi à La Réole. "Si ça continue à augmenter, ça passera par-dessus les digues."

Des résidents de Tonneins dans le Lot-et-Garonne évacués en raison de la crue de la Garonne, le 13 féverier 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

En amont, dans le Lot-et-Garonne, des évacuations "préventives", liées à des "fragilités sur les digues", ont concerné samedi environ 500 personnes à Aiguillon, selon la préfecture, un chiffre qui s'ajoute aux 900 évacués dans 20 communes du département ces dernières heures, la moitié déjà à Aiguillon.

À Tonneins (Lot-et-Garonne), une crue de 9,58 mètres a été observée, supérieure à celle de 2021 (9,51 m) - mais loin du record de 1930 (10,72 m). À Marmande (Lot-et-Garonne), on atteignait 10,24 mètres, un niveau légèrement supérieur à 2021.

Tous les ponts entre Agen et Bordeaux ont été fermés samedi à la circulation, a annoncé le département de la Gironde, contraignant les automobilistes à de longs détours.

Le pic des crues était attendu samedi après-midi dans le Lot-et-Garonne et tôt dimanche en Gironde.

- "Situation exceptionnelle" -

Dans un entretien à l'AFP, la directrice du service d'information Vigicrues a toutefois dit ne pas s'attendre à un "retour à la normale pour les prochains jours".

La France se trouve dans "une situation exceptionnelle" au vu du grand nombre de départements en vigilance crues et de la persistance du phénomène, a-t-elle déclaré samedi. "Donc on a dépassé tous nos records" depuis que Vigicrues a été créé en 2006, avec un taux d'humidité des sols jamais vu.

Les importants cumuls de pluie depuis deux mois ont fini par saturer le sol et ralentissent le rétablissement des réseaux malmenés par la tempête Nils, qui a causé au moins deux morts en France et fait de nombreux dégâts matériels.

Samedi midi, plus de 80% des clients avaient pu être réalimentés en électricité au niveau national mais 171.000 restaient privés de courant, selon le gestionnaire de réseau Enedis.

La crue de la Garonne inonde les rues de Tonneins dans le Lot-et-Garonne, le 13 février 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Et de nouvelles intempéries sont attendues dans les prochaines heures.

Les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, ainsi que la principauté d'Andorre, sont placés en vigilance orange aux vents violents samedi après-midi, avec un report du match de Top 14 de rugby Perpignan-Pau.

Quant à la vigilance orange neige-verglas, elle concernera dimanche la moitié nord du pays, avec des flocons de retour en plaine, selon Météo France. Quatre départements pyrénéens seront eux en vigilance au risque d'avalanches.

"(La) couche de neige pourrait localement atteindre quelques centimètres, avant de fondre rapidement", note l'institut météorologique, qui anticipe également des pluies verglaçantes.