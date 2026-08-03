STIF : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société au 31 juillet 2026

Déclaration au titre de l'article L 233-8 II du Code de commerce
et de l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions
composant le capital social de la Société au 31 juillet 2026
|Date
|Nombre d'actions composant [1] le capital
|Nombre théorique de droits de vote [2]
|
Nombre réel (ou net)
de droits de vote [3]
|31 juillet 2026
|5 135 455
|7 749 409
|7 746 758
[1] Chacune de 0,42 euros de valeur nominale
[2] Le nombre théorique de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (Art. 223-11 du Règlement Général de l'AMF)
[3] Le droit de vote exerçable est donné à titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions d'auto-détention).
- SECURITY MASTER Key : m2htk5lqaJuZmnBuZZ6WaWNkmGyWmWnKbmPLmmlpZMqUaXGTlGmWa8qYZnJqnGVp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99703-20260803-stif_ddv.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer