Logistique du dernier kilomètre: Ceva logistics (CMA CGM) rachète Paack en Espagne et en France

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Ceva Logistics, filiale de l'armateur CMA CGM, a annoncé lundi le rachat des activités du logisticien Paack en Espagne, au Portugal et en France, spécialiste de la livraison de colis au dernier kilomètre.

L'acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, sera réalisée par Colis Privé, rachetée par Ceva Logistics en 2022. Elle permet à la filiale de se renforcer dans le secteur de la livraison de proximité en Europe, après le rachat de MIPI en 2025.

Paack réalise un chiffre d'affaires annuel de 125 millions d'euros en Espagne et au Portugal. En France, il s'est élevé à 49 millions d'euros l'an passé.

Paack Iberia qui travaille beaucoup avec la marque de prêt-à-porter espagnole Zara compte 82 sites logistiques dont 61 centres de distribution partenaires, et plus de 5.000 points relais actifs. Paack France compte six implantations dans les principales villes.

Près de 490 collaborateurs vont rejoindre le groupe en Espagne et en France, a précisé Ceva Logistics.

Colis Privé, l'un des concurrents de La Poste en France, affiche l'ambition de bâtir "une plateforme paneuropéenne de référence" sur le marché du dernier kilomètre, "ultime étape entre l'entrepôt ou l'enseigne de vente et le client final", qui est devenu un "enjeu stratégique majeur pour les acteurs du e-commerce soucieux de l'expérience client", indique Ceva Logistics.

Colis Privé s'appuie sur un réseau national de 56 "hubs" de tri et centres opérationnels ainsi que sur environ 5.000 livreurs pour assurer la distribution de colis en France. Il a acquis MIPI en 2025 (300 livreurs).

Ceva Logistics est la plus grosse filiale de CMA CGM, spécialisée dans la logistique, comptant pour plus d'un tiers de son chiffre d'affaires.

La société est entrée dans le groupe en novembre 2020 à la suite d'une OPA de CMA CGM qui souhaitait alors atténuer la volatilité de ses résultats trop dépendants du seul secteur du transport maritime.

Ceva, alors déficitaire, a été recapitalisé par CMA CGM, et a procédé à l'acquisition de quelque 17 sociétés en six ans et demi, dont Bolloré Logistics en mars 2024, le numéro un de la logistique en Turquie, Borusan, l'an passé, ainsi que l'italien Fagioli, numéro un mondial des colis "hors dimension".