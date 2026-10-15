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STIF : Calendrier financier de l'exercice 2027
information fournie par Actusnews 15/10/2026 à 17:45

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Calendrier financier de l'exercice 2027

Saint-Georges-sur-Loire, le 15 octobre 2026 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection contre les explosions, publie son calendrier financier pour l'exercice 2027.

Dates de publication et réunions investisseurs
  • CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2026
26 janvier 2027
  • RÉSULTATS ANNUELS 2026
24 mars 202 7
  • PRESENTATION SFAF
25 mars 2027
  • ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
20 mai 2027
  • CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 er SEMESTRE 2027
22 juillet 202 7
  • RESULTATS DU 1 er SEMESTRE 2027
30 septembre 2027

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire. Toutes les publications interviendront après clôture du marché.

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles et depuis 2022, dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

Contacts

STIF
Direction des relations extérieures
Géraldine Baudouin
direction@stifnet.com
02 41 72 16 83 		SEITOSEI.ACTIFIN
Relations investisseurs
Ghislaine Gasparetto
stif@seitosei-actifin.com
06 85 36 76 81 		SEITOSEI.ACTIFIN
Relations presse
Isabelle Dray
isabelle.dray@seitosei-actifin.com
06 85 36 85 11

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Information réglementée :
Informations privilégiées :
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100824-stif_cp-agendafinancier-2027.pdf

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