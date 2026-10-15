STIF : Calendrier financier de l'exercice 2027

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Calendrier financier de l'exercice 2027

Saint-Georges-sur-Loire, le 15 octobre 2026 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection contre les explosions, publie son calendrier financier pour l'exercice 2027.

Dates de publication et réunions investisseurs CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2026 26 janvier 2027 RÉSULTATS ANNUELS 2026 24 mars 202 7 PRESENTATION SFAF 25 mars 2027 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 20 mai 2027 CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 er SEMESTRE 2027 22 juillet 202 7 RESULTATS DU 1 er SEMESTRE 2027 30 septembre 2027

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire. Toutes les publications interviendront après clôture du marché.

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles et depuis 2022, dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

Contacts

STIF

Direction des relations extérieures

Géraldine Baudouin

direction@stifnet.com

02 41 72 16 83 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Ghislaine Gasparetto

stif@seitosei-actifin.com

06 85 36 76 81 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations presse

Isabelle Dray

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

06 85 36 85 11