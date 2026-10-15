CNN conclut un partenariat pluriannuel avec Google dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions issues des paragraphes 2 à 7)

CNN SKYD.N , filiale de Skydance, a annoncé jeudi avoir conclu un partenariat pluriannuel avec Google GOOGL.O afin d’étudier comment l’IA générative pourrait contribuer à renforcer l’engagement du public sur l’ensemble du réseau.

Cet accord marque le premier partenariat annoncé depuis la fusion de Skydance avec Paramount, sous la direction du directeur général David Ellison, qui s'est efforcé de positionner le groupe médiatique comme une entreprise axée sur la technologie.

Dans le cadre de cet accord, CNN accordera des droits de contenu étendus pour des fonctionnalités expérimentales intégrées aux produits de Google.

“Les innovations de Google en matière d’IA générative ont transformé la manière dont les utilisateurs découvrent l’information et les contenus, et ces outils vont désormais nous aider à explorer de nouvelles façons de toucher et d’impliquer nos audiences”, a déclaré Sam Felix, vice-président senior chargé des partenariats stratégiques et du développement commercial chez CNN.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

CNN a indiqué que cet accord s’inscrit dans sa stratégie de protection de sa propriété intellectuelle, ajoutant qu’elle entretenait de multiples partenariats commerciaux et menait des discussions avec d’autres acteurs du secteur.

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