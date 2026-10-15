Présidentielle : l'Insee met ses chiffres au service du débat

L'Insee a lancé jeudi sur son site un vaste ensemble de ressources statistiques dédié aux sujets probables de la campagne électorale de 2027, avec une visée didactique, en amont des débats qui l'émailleront.

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Cette initiative, a expliqué lors d'une conférence de presse Fabrice Lenglart, le directeur général de l'Insee, est conçue "pour répondre à la période préélectorale, cruciale pour notre pays, parce qu'elle est marquée par un certain nombre d'instabilités, géopolitiques, climatiques et environnementales, sociales ou encore en matière de finances publiques".

"Dans ce contexte, il me semble que nous, statisticiens publics, mais aussi les journalistes, portons une responsabilité commune qui est celle de faire en sorte que le débat démocratique qui s'engage se déroule dans les meilleures conditions possibles", a-t-il poursuivi.

L'outil "2027 : la statistique publique au service des débats", visible sur le site de l'Institut national de la Statistique et des études économiques , fournit des données, de l'Insee et de 16 autres services statistiques ministériels, sur 18 grands thèmes, certains encore en chantier, permettant de "mieux appréhender la réalité économique et sociale de la France".

Leur liste a vocation a être complétée et actualisée au fil des prochaines semaines.

On y trouve par exemple "Emploi, chômage, travail", "pouvoir d'achat, inégalités de revenu et pauvreté", "finances publiques, redistribution et services publics", et d'autres entrées encore, sur l'immigration, la justice et l'ordre public, l'éducation, la santé...

Chaque thème se divise en une dizaine ou une quinzaine de questions, assorties de réponses synthétiques reprenant les données de la statistique publique, mais ouvrant des liens vers des publications plus détaillées dont elles sont extraites.

"La statistique publique est un bien commun dont la valeur ne réside pas seulement dans la production de données de qualité, mais aussi dans notre capacité à les rendre accessibles et à les contextualiser pour permettre au plus grand nombre de s'en saisir", a remarqué M. Lenglart.

Il a souligné l'importance de cet outil pour la presse chargée d'informer les citoyens de la campagne électorale, car il lui donnera "des repères pour examiner les questions de fond, plutôt que de devoir rechercher dans l'urgence, au sein de l'immense bibliothèque de la statistique publique, les données nécessaires pour réagir à une information ou une controverse qui surgiraient".