Stephens abaisse son objectif de prix pour SM Energy en raison d'une activité et de dépenses d'investissement moindres en 2026

26 novembre - ** Le courtier Stephens réduit l'objectif de prix de la société pétrolière et gazière américaine SM Energy

SM.N à 48 $ contre 57 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 159,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Au début du mois, SM Energy et Civitas Resources CIVI.N ont annoncé qu'elles fusionneraient dans le cadre d'une opération de 12,8 milliards de dollars

** La société de courtage indique que SM s'attend à moins d'activités de forage et à des dépenses d'investissement moindres en 2026 par rapport aux niveaux combinés de SM et de CIVI en 2025

** La société de courtage indique que la fusion réduit la valeur de l'actif net (NAV) par action, ce qui pèse sur l'évaluation

** 7 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 5 à "conserver" et 1 à "vendre", l'objectif de prix médian est de 35,5 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 52,3 % depuis le début de l'année