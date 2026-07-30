Stellantis voit ses ventes rebondir au deuxième trimestre

Porté par une solide dynamique sur le continent américain, le constructeur automobile a enregistré un chiffre d'affaires net de 43,5 milliards d'euros, en hausse de 13% par rapport au deuxième trimestre 2025.

En parallèle, le résultat net est redevenu positif en s'installant à 0,3 milliard d'euros, soutenu par la hausse des volumes et une amélioration progressive des performances opérationnelles. Le résultat opérationnel ajusté a atteint 0,8 milliard d'euros, portant la marge à 1,8%, en amélioration de 120 points de base sur un an.

En Amérique du nord, les ventes ont augmenté de 6% par rapport au deuxième trimestre 2025, soit un quatrième consécutif de croissance en glissement annuel. Le constructeur automobile multimarque signale qu'il a fait mieux que le marché auto américain qui s'est contracté de 0,3% sur la période.

Le flux de trésorerie disponible industriel s'est établi à 1 milliard d'euros, marquant une amélioration malgré le paiement de charges liées au second semestre 2025.

Stellantis a confirmé ses objectifs financiers annuels tout en précisant que l'impact net lié aux droits de douane est désormais estimé entre 1 et 2 milliards d'euros pour l'année et des dépenses d'investissements et R&D maintenues entre 6,5 et 7% du chiffre d'affaires.