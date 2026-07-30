 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stellantis voit ses ventes rebondir au deuxième trimestre
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 09:13
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Porté par une solide dynamique sur le continent américain, le constructeur automobile a enregistré un chiffre d'affaires net de 43,5 milliards d'euros, en hausse de 13% par rapport au deuxième trimestre 2025.

En parallèle, le résultat net est redevenu positif en s'installant à 0,3 milliard d'euros, soutenu par la hausse des volumes et une amélioration progressive des performances opérationnelles. Le résultat opérationnel ajusté a atteint 0,8 milliard d'euros, portant la marge à 1,8%, en amélioration de 120 points de base sur un an.

En Amérique du nord, les ventes ont augmenté de 6% par rapport au deuxième trimestre 2025, soit un quatrième consécutif de croissance en glissement annuel. Le constructeur automobile multimarque signale qu'il a fait mieux que le marché auto américain qui s'est contracté de 0,3% sur la période.

Le flux de trésorerie disponible industriel s'est établi à 1 milliard d'euros, marquant une amélioration malgré le paiement de charges liées au second semestre 2025.

Stellantis a confirmé ses objectifs financiers annuels tout en précisant que l'impact net lié aux droits de douane est désormais estimé entre 1 et 2 milliards d'euros pour l'année et des dépenses d'investissements et R&D maintenues entre 6,5 et 7% du chiffre d'affaires.

Valeurs associées

STELLANTIS
5,039 EUR MIL -4,73%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
STELLANTIS
5,027 -4,81%
Pétrole Brent
91,71 +1,10%
2CRSI
24,6 +3,10%
CAC 40
8 467,8 +0,71%
SOCIETE GENERALE
78,38 +2,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank