Stellantis va rappeler 1,5 million de pick-up Ram 1500 en raison d'un problème lié aux ceintures de sécurité

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Stellantis STLAM.MI , la société mère de Chrysler, a annoncé vendredi qu’elle allait procéder au rappel de plus de 1,5 million de pick-up Ram 1500 à travers le monde en raison d’un problème lié aux ceintures de sécurité.

Ce rappel concerne les véhicules Ram 1500 des années 2019 à 2026 qui pourraient avoir été équipés d’un ancrage de boucle de ceinture de sécurité de la deuxième rangée (au centre ou côté conducteur) qui n’aurait pas été correctement fixé à la structure de la carrosserie. Ce problème pourrait nuire au bon fonctionnement du système de ceinture de sécurité de la deuxième rangée et augmenter le risque de blessure pour les occupants. Stellantis a connaissance d’un cas de blessure potentiellement lié à ce rappel.

Le rappel concerne 1,27 million de véhicules aux États-Unis, 156 000 au Canada, 15 000 au Mexique et environ 75 000 hors d’Amérique du Nord.