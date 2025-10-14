Stellantis va investir $13 mds sur quatre ans pour renforcer sa croissance aux États-Unis

Stellantis STLAM.PA a annoncé mardi un plan d'investissement de 13 milliards de dollars (11,20 milliard d'euros) au cours des quatre prochaines années pour renforcer sa croissance aux États-Unis, avec une augmentation de 50% de sa production locale avec notamment le lancement de cinq nouveaux véhicules.

Ce plan repose sur le lancement de "cinq nouveaux véhicules dans le portefeuille de marques et dans des segments stratégiques, la production d’un tout nouveau moteur 4 cylindres ainsi que la création de plus de 5.000 emplois dans ses usines de l’Illinois, l’Ohio, le Michigan et l’Indiana", a précisé le groupe dans un communiqué.

Selon Stellantis, cet investissement permettra d'étendre sa présence aux États-Unis et d’augmenter de 50% la production annuelle de véhicules assemblés.

Le constructeur prévoit notamment d’investir plus de 600 millions de dollars pour rouvrir l’usine d’assemblage de Belvider, dans l'Illinois.

Il entend fabriquer un nouveau pick-up de taille moyenne qui sera assemblé à Toledo (Ohio) et produire un nouveau grand SUV en version thermique et électrique sur le site de Warren (Michigan). La prochaine génération du Dodge Durango sera fabriquée à Detroit, a-t-il ajouté.

Stellantis, ébranlé l'an dernier par d'importantes difficultés commerciales, notamment aux Etats-Unis, a annoncé au dernier salon de l'automobile de Munich qu'il travaillait depuis le début septembre sur une refonte de son plan stratégique moyen terme.

Le groupe a ensuite annoncé lundi aux analystes que le nouveau directeur général Antonio Filosa aurait besoin de plus de temps que prévu pour préparer le plan stratégique du constructeur automobile, dont la présentation est désormais attendue au premier semestre 2026 et non plus au premier trimestre.

(Rédigé par Kate Entringer)