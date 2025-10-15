Otages à Gaza: le Hamas a rendu quatre dépouilles supplémentaires d'Israéliens

Une photo de Bipin Joshi projetée sur un écran pendant une manifestation de proches d'otages, le 16 août 2025 à Tel-Aviv ( AFP / Jack GUEZ )

Le Hamas a rendu mardi soir quatre dépouilles d'otages supplémentaires au lendemain du retour en Israël des 20 derniers otages vivants retenus à Gaza et de quatre premières dépouilles.

L'armée israélienne a annoncé peu après minuit mercredi (21H00 GMT mardi) le retour en Israël des quatre cercueils, reçus par l'intermédiaire de la Croix-Rouge et en route pour des procédures d'identification à Tel-Aviv.

Lundi, en échange du retour des otages vivants, Israël a libéré près de 2.000 détenus palestiniens, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza obtenu à la suite des pressions du président américain Donald Trump.

"A vrai dire, je ne sais pas quoi ressentir, je ne croyais pas que le jour viendrait où les otages vivants seraient de retour", a témoigné Barak Cohen lors d'une manifestation à Tel-Aviv pour la restitution de toutes les dépouilles. "Mais je vois encore de grandes difficultés afin de récupérer les corps des otages restants", a-t-il confié à l'AFPTV.

L'accord prévoyait la libération de tous les otages, vivants et morts, dans les 72 heures après l'entrée en vigueur de la trêve, c'est-à-dire avant 09H00 GMT. Mais le mouvement islamiste palestinien avait prévenu qu'il pourrait avoir du mal à tenir les délais pour des questions logistiques après plus de deux ans d'une guerre ayant dévasté la bande de Gaza.

"Le travail N'EST PAS FINI. LES MORTS N'ONT PAS ETE REMIS COMME PROMIS!", a lancé Donald Trump sur Truth Social, au lendemain d'un déplacement en Israël et en Egypte lors duquel il avait annoncé, sur un ton triomphaliste, que la "paix" régnait désormais au Moyen-Orient.

"La paix est un mot très fort. J'imagine un monde où tous les otages sont de retour, enterrés, et où nous travaillons à une nouvelle ère dans la paix", a réagi Tovah Baruch, présente également à la manifestation à Tel-Aviv.

- "Enterrement digne" -

"Nous sommes déterminés à ramener tout le monde", a affirmé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Son ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, opposé à l'accord de cessez-le-feu, l'a appelé à poser un "ultimatum" au Hamas et à couper l'aide humanitaire pour Gaza si le mouvement islamiste ne rend pas "immédiatement" les restes de tous les soldats israéliens encore retenus.

Après le retour en Israël des quatre premières dépouilles d'otages lundi soir, les restes de sept soldats et de 17 civils israéliens se trouvaient encore à Gaza.

Ziv Berman de retour en Israël après sa libération, le 13 octobre 2025 ( AFP / Ahmad GHARABLI )

A l'exception d'un soldat tué au combat en mars 2014, tous avaient été capturés ou enlevés en Israël, certains déjà morts, au cours de l'attaque sans précédent du Hamas ayant déclenché la guerre le 7 octobre 2023.

Les quatre dépouilles rendues lundi soir ont été identifiées comme étant celles de Bipin Joshi, étudiant népalais de 24 ans enlevé au kibboutz Kissoufim, Guy Illouz, 26 ans, enlevé au festival de musique de Nova, théâtre du pire massacre (plus de 370 morts) commis le 7-Octobre, Daniel Peretz, capitaine de blindés capturé dans son char à l'âge de 22 ans, et Yossi Sharabi, tué dans un bombardement de l'armée israélienne à Gaza après avoir été enlevé à 53 ans au kibboutz Beeri.

En échange de leur retour, Israël a renvoyé à Gaza les dépouilles de 45 Palestiniens originaires du territoire.

"Nous pouvons désormais enfin mettre un terme au cauchemar qui a commencé il y a plus de deux ans et offrir à Yossi l'enterrement digne (...) qu'il mérite", a déclaré sa femme Nira Sharabi dans un communiqué publié par le Forum des familles d'otages.

- Isolement complet -

L'armée a accusé le Hamas d'avoir assassiné Bipin Joshi en captivité "au cours des premiers mois de la guerre" et indiqué que, selon les premiers résultats d'autopsie, Guy Illouz était "décédé des suites de ses blessures après n'avoir pas reçu de soins médicaux appropriés".

Avinatan Or, ex-otage dans la bande de Gaza, à son arrivée à l'hôpital Beilinson de Petah Tikva, dans le centre d'Israël, le 13 octobre 2025 ( AFP / Menahem Kahana )

Bipin Joshi était le dernier otage du 7-Octobre non-Israélien encore dans Gaza.

Certains otages, retenus dans les tunnels du Hamas sous la bande de Gaza, ont subi une "perte de poids importante", a déclaré à la presse Noa Eliakim Raz, responsable du département de l'hôpital Beilinson (près de Tel-Aviv).

Les jumeaux Ziv et Gali Berman, 28 ans, qui se sont retrouvés lundi, ont expliqué avoir été séparés tout au long de leur captivité et détenus en isolement total sans savoir si l'autre était en vie, selon des informations publiées par la chaîne 12.

De même source, Avinatan Or, 32 ans, dont les images de l'enlèvement avec sa petite amie, Noa Argamani, avaient fait le tour du monde, a perdu 30% à 40% de sa masse corporelle et été maintenu en isolement complet pendant deux ans. L'ingénieur n'a appris qu'une fois relâché que sa compagne avait été libérée, lors d'une opération commando israélienne.