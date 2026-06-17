Stellantis va conclure davantage de partenariats en Italie pour Maserati et les voitures électriques, selon son directeur général

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Stellantis STLAM.MI est en pourparlers avec des partenaires potentiels en vue de conclure deux nouveaux accords de production en Italie, notamment pour sa marque de luxe Maserati, qui connaît des difficultés, a déclaré mercredi le directeur général du constructeur automobile lors d'une audition parlementaire à Rome.

Le directeur général Antonio Filosa, qui a pris la tête du groupe franco-italien il y a un an, a déclaré qu'il menait des négociations au nom de Maserati “avec deux partenaires importants, qui peuvent nous apporter de la technologie, du développement et d'excellentes idées”.

“Nous sommes en train de choisir avec lequel nous allons poursuivre à l'avenir,” a-t-il déclaré, en réponse aux questions des parlementaires.

Le mois dernier, Antonio Filosa a dévoilé le plan d'affaires de Stellantis, d'un montant de 60 milliards d'euros , qui s'étend jusqu'en 2030 et prévoit le lancement de 60 nouveaux modèles à l'échelle mondiale ainsi que de nouveaux partenariats, notamment des accords de production avec les groupes chinois Leapmotor 9863.HK et Dongfeng 600006.SS .

Maserati devrait présenter sa propre stratégie en décembre.

Un nouvel accord pour Maserati aura un impact positif sur les cadences de production des usines de Cassino et de Modène en Italie, où sont fabriqués les modèles de la marque, a déclaré Antonio Filosa.

Il a également démenti les rumeurs récurrentes concernant une vente de Maserati – parmi lesquelles figurait récemment celle d'un intérêt de la part du groupe chinois BYD 002594.SZ – ainsi que de l'usine de Cassino, l'un des sites les moins utilisés du groupe en Europe.

“Maserati n'est pas à vendre, c'est certain, et Cassino n'est pas à vendre, c'est certain,” a-t-il déclaré. “Ce qui peut se passer à Cassino, comme ce sera le cas dans d'autres usines, c'est la mise en place de partenariats axés sur la coopération et le développement.”

PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DES VOITURES ÉLECTRIQUES

Dans le cadre de sa stratégie à long terme, Stellantis a également annoncé son intention de construire des voitures électriques – des véhicules compacts, abordables et entièrement électriques coûtant environ 15 000 € – dans l'usine italienne de Pomigliano, près de Naples.

“Il est clair que nous nous lancerons dans la production de voitures électriques avec un partenaire et que nous sommes en train de finaliser l'accord,” a déclaré Antonio Filosa, ajoutant que tous les nouveaux partenariats envisagés par Stellantis lui permettront de détenir une participation de 51%, comme c'est le cas pour les accords déjà annoncés avec Leapmotor et Dongfeng.

Le directeur général a indiqué que Stellantis visait à produire au moins deux modèles de voitures électriques à Pomigliano, mais qu'il espérait en produire trois.

OPTIMISATION DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION

Les accords de fabrication aideront Stellantis à atteindre son objectif “ambitieux” d'améliorer son taux d'utilisation des capacités en Europe pour le porter à plus de 80% d'ici 2030.

“Nous y parviendrons notamment grâce à une augmentation des volumes liée au lancement de nos nouveaux modèles et à l'amélioration de la qualité, à la reconversion de certaines usines et à des partenariats industriels, qui nous permettront de partager nos capacités de production et notre savoir-faire,” a déclaré Antonio Filosa aux parlementaires.

Stellantis, qui compte parmi ses autres marques Fiat, Peugeot et Jeep, a indiqué le mois dernier que son taux d'utilisation des capacités en Europe s'élevait actuellement à 60%.

L'Europe, qui constitue le plus grand marché de Stellantis avec l'Amérique du Nord, bénéficiera d'environ 40% des investissements globaux prévus dans le cadre de ce plan.