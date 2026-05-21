Stellantis-Un plan de croissance à €60 mds avec pas moins de 60 nouveaux véhicules

(Actualisé avec précisions)

Stellantis

STLAM.PA a dévoilé jeudi un nouveau plan stratégique de 60 milliards d'euros passant par le lancement de 60 nouveaux modèles d'ici 2030, de nouveaux investissements technologiques, des partenariats et une meilleure utilisation de ses usines.

Le groupe automobile franco-italo-américain, confronté à de grandes difficultés commerciales et qualité et à des charges massives sur sa stratégie d'électrification, a également annoncé un recentrage de son imposant portefeuille de 14 marques sur Jeep, Ram, Peugeot et Fiat, ainsi que sur sa division de véhicules utilitaires Pro One.

Celles-ci recevront 70% des investissements marques et produits du nouveau plan nommé "FaSTLAne 2030".

Ces décisions, que le directeur général Antonio Filosa va détailler tout au long de la journée devant les investisseurs, constituent un coup de volant majeur dans la stratégie de Stellantis.

Contrairement à son prédécesseur Carlos Tavares, emporté fin 2024 par les difficultés du groupe, Antonio Filosa est prêt à concentrer les efforts sur les marques les plus rentables et à externaliser le développement de technologies onéreuses à des partenaires.

Il va aussi rationaliser ses plateformes de véhicules avec une nouvelle architecture "STLA One" qui regroupera à l'avenir les voitures de petite, moyenne et grande taille du groupe.

(Nora Eckert, avec Giulio Piovaccari à Milan et Gilles Guillaume à Paris, édité par Augustin Turpin)