Prix des carburants : les dépanneurs réclament les aides accordées aux "gros rouleurs"

Une manifestation a eu lieu sur le périphérique parisien jeudi 21 mai.

( AFP / JORGE GUERRERO )

Plus de 250 dépanneuses effectuaient jeudi matin une opération escargot sur le boulevard périphérique parisien, en direction du ministère de l'Economie et des Finances, afin de réclamer des aides face à la hausse des prix des carburants, a appris l'AFP auprès des organisateurs de la manifestation.

Entre 250 et 270 dépanneuses venues d'Île-de-France, des Hauts-de-France, de l'Est, de la Normandie ou encore de la Bourgogne sont arrivées vers 8H00 sur le périphérique, selon Luc Le Baron, président de l'association Fier d'être dépanneur, à l'origine de l'action. La manifestation, prévue depuis plusieurs jours, intervient à quelques heures de l'annonce par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, de nouvelles aides ciblées pour atténuer les conséquences de la guerre au Moyen-Orient.

Les véhicules, escortés par la police, sont en opération escargot sur les deux voies de droite: "On voulait manifester sans bloquer", selon Luc Le Baron. Le site Sytadin a confirmé "une manifestation (opération escargot) sur le Boulevard-Périphérique intérieur entre la Porte d'Auteuil et la Porte de Bercy".

Les dépanneurs souhaitent percevoir "les aides sur les carburants au même titre que les gros rouleurs, les pêcheurs, etc.", selon Luc Le Baron, qui affirme qu'il y a "pas mal d'entreprises en difficulté".

A la tête d'un garage Peugeot et d'une entreprise de dépannage qui emploie sept salariés dans l'Essonne, il a eu un surplus de 2.500 euros en mars et avril sur le carburant, "sans avoir le chiffre d'affaires qui augmente en conséquence". Ces entrepreneurs souhaitent également remettre sur la table d'anciennes revendications pour lesquelles "rien n'a bougé", comme la revalorisation des tarifs de fourrière et d'assistance.