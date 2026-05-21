Télécoms: BT annonce un bénéfice annuel en petite hausse et taille encore dans ses coûts

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le groupe de télécommunications britannique BT a publié jeudi un bénéfice net en petite hausse pour son exercice annuel décalé, mettant en avant l'effet d'un vaste plan de restructuration mis en oeuvre ces dernières années, et promet d'accélérer encore ses réductions de coûts.

"Nous menons notre transformation plus vite que prévu, ce qui nous permet de compenser les difficultés tout en restant compétitifs", a affirmé la directrice générale Allison Kirkby dans un communiqué, annonçant une augmentation du dividende et le maintien de "prévisions de croissance soutenue".

Le bénéfice net a progressé de 2% à 1,08 milliard de livres (1,25 milliard d'euros), malgré un recul du chiffre d'affaires de 3% à 19,7 milliards de livres (22,8 milliards d'euros), au cours de l'exercice achevé fin mars.

La baisse des recettes s'explique par "la diminution des revenus à l'international", un repli dans les services au Royaume-Uni et une baisse des ventes de téléphones portables.

Le groupe présent dans 180 pays, dont la France, les Etats-Unis, l'Inde ou encore la Chine, est en pleine restructuration dans un contexte économique difficile. Il avait annoncé il y a trois ans jusqu'à 55.000 suppression d'emplois d'ici 2030 (42% des effectifs) et s'est lancé aussi dans un vaste plan d'économies.

Le groupe indique jeudi avoir déjà réalisé 1,5 milliard de livres d'économies sur deux ans et relève son objectif global de réductions de coûts à 3,7 milliards d’ici à 2030.

"Les résultats de BT n'ont pas été flamboyants, mais ils ont rempli leur mission. Le chiffre d'affaires reste sous pression, mais une stricte maîtrise des coûts a permis de maintenir les bénéfices", affirme Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown.

BT doit encore "démontrer que des années de lourds investissements dans le réseau peuvent se traduire par une croissance durable, et pas seulement par une amélioration des flux de trésorerie à mesure que les dépenses diminuent", poursuit l'analyste.

Le titre de BT baissait d'environ 2,5% à la Bourse de Londres jeudi matin, mais il est en hausse de plus de 20% depuis le début de l'année.