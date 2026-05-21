Walmart: chiffre d'affaires meilleur qu'attendu au 1er trimestre, tiré par les ventes en ligne

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

L'enseigne américaine de grande distribution Walmart a publié jeudi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour son premier trimestre décalé (de février à avril), soutenu par le commerce en ligne, développé massivement par le groupe depuis une décennie.

Le chiffre d'affaires ressort à 177,8 milliards de dollars, en hausse de 7% par rapport à la même période de l'année précédente, selon un communiqué, soit mieux que les prévisions de l'entreprise, qui tablait sur une fourchette comprise entre 3,5% et 4,5%.

Présent sur internet depuis longtemps, Walmart en a fait une priorité stratégique depuis 2016 avec le rachat de la start-up Jet.com, l'un des acteurs les plus dynamiques du secteur.

Le groupe de Bentonville (Arkansas) a capitalisé sur son réseau de magasins et d'entrepôts pour assurer les livraisons rapides et à coûts maîtrisés de commandes en ligne.

Au premier trimestre, les ventes sur internet ont progressé de 26% sur un an. Elles pèsent désormais 23% du chiffre d'affaires total de la société.

En contrepoint de la croissance du groupe, ses marges ont été affectées par la hausse du prix du carburant.

Le bénéfice net atteint 5,49 milliards de dollars, en hausse de 18%. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée de référence pour les investisseurs, il s'affiche à 66 cents, en ligne avec les projections des analystes.

Malgré le rythme du premier trimestre (+7%), Walmart a confirmé ses prévisions annuelles et sa fourchette de 3,5% à 4,5% de croissance, ce qui signifie qu'il s'attend à un ralentissement durant les trimestres à venir.

Cette perspective a échaudé les investisseurs. Dans les échanges électroniques préalables à l'ouverture de Wall Street, l'action abandonnait près de 3%.

Sur le plan géographique, le géant de la distribution a été porté par l'international, avec des ventes supérieures de 18% à celles de la même période de 2025.

Cet élan compense la moindre croissance de l'enseigne Walmart aux Etats-Unis (+4,5%) et de sa filiale de magasins à bas prix Sam's Club (+6,1%).