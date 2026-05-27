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Stellantis, UBS reste à l'achat mais ajuste légèrement sa cible de cours
information fournie par AOF 27/05/2026 à 10:57

(Zonebourse.com) - Stellantis est particulièrement recherché à la Bourse de Paris ( 4,15%, à 7,044 euros) après une hausse de ses ventes de véhicules particuliers neufs en avril dans l'Union européenne ( 5,5%), l'étude d'options pour développer la plateforme pour les grands modèles d'Alfa Romeo et surtout une note d'UBS.

La banque suisse revient sur la présentation, la semaine dernière, du plan stratégique du groupe de moyen terme. Les analystes révèlent qu'après des échanges, la plupart de leurs clients restent dans une posture d'attente. La principale réserve émise concernant les nouveaux objectifs 2028 du groupe, réside dans la dépendance du plan à une reconquête de parts de marché en Amérique du Nord, sans pour autant dégrader les prix.

Pour rappel, Stellantis vise 175 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 5% de marge opérationnelle ajustée et 3 milliards d'euros de flux de trésorerie disponible.

UBS précise que les données mensuelles et trimestrielles seront particulièrement décisives pour renforcer la confiance des investisseurs dans ce plan. Une exécution solide devrait logiquement faire grimper l'action de manière progressive.

La recommandation de la banque suisse sur le titre Stellantis reste à l'achat, avec un objectif de cours très légèrement abaissé de 9,70 à 9,50 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/05/2026 à 10:57:00.

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