Capgemini recule en Bourse, les objectifs à moyen-terme ne convainquent pas

Conférence VivaTech dédiée à l'innovation et aux startups à Paris

Capgemini recule en Bourse mercredi, les perspectives à ‌moyen terme de l'entreprise française de services informatiques, qui mise sur son positionnement autour de l'intelligence artificielle (IA) ​pour stimuler la croissance, n'ayant pas convaincu les investisseurs.

Le groupe a annoncé, à l'occasion de sa journée investisseurs, viser une croissance annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 5,5% à 7,5% à taux de change ​constants de 2025 à 2028.

Il a ajouté dans un communiqué tabler sur un free cash flow (FCF) organique cumulé supérieur à 6 milliards d'euros ​sur 2026-2028 et prévoir de porter son résultat d'exploitation ⁠avant charges liées aux acquisitions à 12,1%-12,3% du chiffre d'affaires entre 2025 et 2028.

Capgemini mise ‌par ailleurs sur une progression de la marge portée par la création de valeur client liée à l’IA, citant notamment l'impact de l’acquisition de WNS annoncée en juillet ​et finalisée en octobre.

À la Bourse ‌de Paris, l'action, qui a perdu près de 26% depuis le début de ⁠l'année, reculait de 3,5% à 100,8 euros vers 08h35 GMT, tandis le CAC 40 avançait de 0,53% au même moment.

Dans une note, les analystes de Jefferies font état d'objectifs globalement en ligne avec leurs ⁠prévisions, tout en déclarant ‌que les récentes réactions des investisseurs suggèrent que le meilleur catalyseur pour les valeurs ⁠liées à l'IA serait l'accélération des tendances au niveau sectoriel plutôt que les messages spécifiques à l'entreprise.

L'OBJECTIF ‌DE FCF DÉÇOIT

"Le débat qui s'engage aujourd'hui parmi les investisseurs portera sans doute sur la ⁠question de savoir s'il est préférable de privilégier l'amélioration des marges (plutôt que ⁠de miser sur une croissance ‌plus rapide)", écrivent-ils, s'interrogeant également sur l'absence de dynamique du FCF disponible par rapport aux prévisions.

Selon les ​analystes de JP Morgan, l'objectif de FCF semble se ‌situer en-deçà du consensus Bloomberg, le courtier attendant la présentation de Capgemini, prévue à 12h15 GMT, pour obtenir des précisions sur "la ​trajectoire de croissance, l'évolution des marges entre les activités existantes et les nouvelles activités pour la période 2026-2028, le nouveau cadre de rentabilité et la conversion du flux de trésorerie disponible".

Dans un communiqué, ⁠le directeur général de Capgemini, Aiman Ezzat, a indiqué que le positionnement du groupe sur l'IA s'appuie sur "une connaissance approfondie des enjeux métiers propres à chaque secteur avec des capacités uniques".

"Au-delà de l’IA, nous bénéficierons également de notre solide positionnement sur des marchés en forte croissance tels que la souveraineté et la défense", a-t-il ajouté.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'exercice 2026 comme annoncés mi-février.

(Rédigé par ​Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)