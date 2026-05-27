Climat : un recours contre l'Etat pour manque d'adaptation rejoint par la Fondation pour le logement

( AFP / JEFF PACHOUD )

la Fondation pour le logement des défavorisés (ex-Fondation Abbé Pierre) a décidé de se joindre à cette action en justice pour apporter "des arguments complémentaires concernant le logement en général et les personnes mal-logées en particulier", selon le communiqué publié ce mercredi 27 mai.

Objectif : obliger l'Etat à renforcer ses mesures d'adaptation au changement climatique. Ce mercredi 27 mai, la Fondation pour le logement des défavorisés annonce se joindre au recours devant le Conseil d'Etat d'associations et de citoyens sinistrés, estimant que les mal-logés sont abandonnés face à ces risques.

Ce recours a été déposé en juin 2025 par les ONG Greenpeace, Notre Affaire à Tous et Oxfam - qui avaient déjà fait condamner l'Etat pour inaction climatique dans l'Affaire du siècle -, ainsi que par onze citoyens requérants . Cette démarche, préalable à une action judiciaire, répondait à la présentation en mars par le gouvernement du troisième Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC-3), destiné à préparer la France à un réchauffement de 4°C d'ici la fin du siècle, que les requérants avaient jugé "notoirement insuffisant". Via une procédure d'intervention volontaire, la Fondation pour le logement des défavorisés (ex-Fondation Abbé Pierre) a décidé de se joindre à cette action en justice pour apporter "des arguments complémentaires concernant le logement en général et les personnes mal-logées en particulier", selon le communiqué publié ce mercredi.

"Une transformation profonde de la politique du logement" nécessaire

"Cyclones, tempêtes, inondations, submersions marines, érosion côtière, fortes chaleurs, feux de forêts et retrait-gonflement des argiles (RGA)..." causeront des dégâts "considérables si l'on ne se prépare pas correctement et rapidement", selon la Fondation. L'association rappelle qu'un habitant sur quatre vit dans une zone inondable, que 450.000 logements sont menacés par le recul du trait de côte à l'horizon 2100, qu'un tiers des logements sont des bouilloires thermiques en été et que plus d'une maison sur deux est exposée au risque de RGA. Elle note que "les territoires déjà les plus exposés et les personnes les plus vulnérables aux effets du changement climatique sont profondément négligés : les territoires d’Outre-mer soumis à de très graves phénomènes (Cyclone Chido, par exemple), les personnes sans-abri et habitants de bidonvilles livrés aux aléas climatiques, les habitants de logements bouilloires, les propriétaires démunis qui ne pourront pas adapter leurs biens ou les perdront et ne pourront pas se reloger décemment, etc."

L'adaptation au changement climatique "nécessite une transformation profonde de la politique du logement, qui prenne en compte les injustices sociales, territoriales et le droit au logement", appelle la Fondation pour le logement.