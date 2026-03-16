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Stellantis : sous 5,55E, le plancher historique des 5,20E est en vue
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 11:09

Stellantis se désintègre de -3% supplémentaires (sous 5,55E) pour démarrer cette semaine et s'enfonce résolument sous le récent plancher des 5,80E (qui correspond au support testé le 27 juin 2016) : le titre semble se préparer à re-tester le plancher historique des 5,203E du 18 mars 2020, presque 6 ans jour pour jour.

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