Stellantis : son 'warning' lui coûte une rechute de -10% vers 8,7E
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 14:35

Stellantis ne se remet pas de son 'warning' qui lui coûte une rechute de -10% vers 8,7E: le titre pourrait bien revenir s'appuyer sur le récent plancher des 8,37E testé le 14 octobre dernier, voir combler le 'gap' des 8,16E du 1er octobre.

