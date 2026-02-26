Relations Chine-Etats-Unis : Marco Rubio se félicite d'une "stabilité stratégique" entre les deux pays

Marco Rubio à Basseterre, à Saint-Christophe-et-Niévès dans les Caraïbes, le 25 février 2026. ( POOL / JONATHAN ERNST )

Enterrer la hâche de guerre. Les Etats-Unis et la Chine ont atteint "au moins une sorte de stabilité stratégique dans nos relations", qui ont longtemps été conflictuelles, a déclaré à la presse ce jeudi 26 février le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, avant une visite prévue fin mars de Donald Trump à Pékin. "Je pense que les deux pays ont conclu qu'une guerre commerciale mondiale totale entre les Etats-Unis et la Chine serait profondément préjudiciable aux deux parties et au monde entier", a ajouté Marco Rubio, lors d'une visite dans les Caraïbes.

Marco Rubio et le président américain ont longtemps considéré la Chine comme un adversaire à abattre sur l'échiquier mondial. Le chef de la diplomatie américaine a aussi déclaré que les Etats-Unis continueraient à se méfier du pays et à tenter de se diversifier, afin de réduire la domination de la Chine dans les chaînes d'approvisionnement. Il s'est également engagé à continuer de faire pression sur la Chine pour qu'elle négocie un accord nucléaire tripartite avec les Etats-Unis et la Russie.

Visite de Donald Trump en Chine fin mars

Un haut responsable américain a rencontré cette semaine à Genève ses homologues russes et chinois après l'expiration du traité nucléaire New Start sur le contrôle des armements nucléaires. Et les Etats-Unis ont appelé au lancement de négociations multilatérales de contrôle incluant la Chine. "Ils ont publiquement dit qu'ils ne voulaient pas le faire", a ajouté Marco Rubio à propos de la Chine. Mais "nous continuerons à faire pression, car nous pensons qu'il serait bon pour tout le monde que nous parvenions à un tel accord", a-t-il dit.

La Russie et les Etats-Unis possèdent, de loin, les plus importants arsenaux mondiaux d'armes nucléaires. Mais celui de la Chine augmente rapidement. Donald Trump doit s'y rendre fin mars. Il s'agira de sa première visite en Chine depuis le début de son second mandat. Marco Rubio a indiqué qu'il comptait voyager avec le président. En 2020, la Chine a imposé des sanctions contre lui, alors qu'il était sénateur, pour son engagement en faveur des droits humains à Hong Kong et auprès de la minorité ouïghoure.