La BCE voit une stabilisation de l'inflation alimentaire juste au-dessus de 2% cette année

Des drapeaux européens sont visibles devant le bâtiment de la BCE, à Francfort

La Banque centrale européenne (BCE) s'attend à ce que ‌l'inflation alimentaire, qui est cruciale pour la perception de la stabilité des prix par les consommateurs, se stabilise juste ​au-dessus de son objectif de 2% à la fin de cette année, a déclaré jeudi sa présidente, Christine Lagarde.

"À l'avenir, nous prévoyons qu'elle continuera à baisser et se stabilisera légèrement au-dessus de 2% à la fin de 2026", a-t-elle ​dit devant une commission du Parlement européen.

Selon Christine Lagarde, les prévisions de la BCE selon lesquelles l'inflation globale convergera vers l'objectif à moyen terme de 2% ​de l'institution, grâce au ralentissement de la croissance des salaires ⁠et à la bonne santé de l'économie malgré un environnement commercial difficile, sont toujours d'actualité.

La présidente de ‌la BCE a par ailleurs estimé que l'intelligence artificielle (IA) stimulait la productivité en zone euro sans pour autant provoquer d'importants pertes d'emplois en raison d'une plus grande automatisation du travail.

"Pour l'instant, ​nous constatons une hausse de la productivité", ‌a-t-elle déclaré.

"Mais nous ne constatons pas encore de conséquences sur le marché du travail ⁠ni de vagues de suppressions d'emplois comme on le redoute, et nous resterons extrêmement vigilants", a-t-elle ajouté.

S'agissant des spéculations autour de la fin prématurée de son mandat à la tête de la BCE, Christine Lagarde a de nouveau laissé ⁠entendre qu'elle irait au bout ‌de celui-ci.

Le Financial Times a rapporté ce mois-ci que Christine Lagarde prévoyait de quitter son ⁠poste avant la fin officielle de son mandat, en amont de l'élection présidentielle en France en 2027, afin de ‌permettre au président Emmanuel Macron d'avoir son mot à dire dans le choix de son successeur.

Une ⁠démission anticipée de Christine Lagarde est perçue comme un moyen de faciliter la tâche ⁠à des dirigeants partageant les ‌mêmes idées, le passé récent suggérant que la personne qui sera choisie pour diriger la BCE devra bénéficier du soutien ​du couple franco-allemand.

Après les informations du Financial Times, la BCE ‌avait affirmé qu'aucune décision n'avait été prise, tandis que Christine Lagarde avait dit avoir adressé un message aux gouverneurs pour les rassurer sur ​le fait qu'elle restait concentrée sur son rôle de présidente et qu'ils l'apprendraient par elle-même, plutôt que par la presse, si elle souhaitait démissionner, selon des sources.

"L'euro numérique est un élément de la mission que je considère ⁠comme essentiel", a déclaré jeudi Christine Lagarde.

"Mon objectif est de mener à bien et de consolider cette mission jusqu'à la fin de mon mandat : la stabilité des prix et la stabilité financière, un euro solide sous forme numérique, en ligne, hors ligne, de gros et de détail, absolument partout".

Le mandat de Christine Lagarde court jusqu'en octobre 2027. L'euro numérique, s'il est lancé, ne sera pas prêt avant 2028, selon la BCE.

