Stellantis: réitère ses prévisions financières pour 2024

(CercleFinance.com) - Stellantis annonce une baisse de son chiffre d'affaires net au troisième trimestre 2024.



Le chiffre d'affaires net a diminué de 27 % à 33 milliards d'euros d'une année sur l'autre, principalement en raison de la baisse des ventes consolidées et d'un mix défavorable, ainsi que de l'impact des prix et des taux de change.



Les ventes consolidées pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024 se sont élevées à 1 148 000 unités, soit une baisse de 20 % d'une année sur l'autre.



'Le troisième trimestre 2024 a été marqué par des interruptions de production sur plusieurs modèles dans le cadre d'une transformation de l'offre produits globale, par des réductions de stocks planifiées en Amérique du Nord et par des vents contraires liés à un environnement de marché difficile en Europe' explique le groupe.



L'offensive produit est toujours très dynamique pour livrer 20 nouveaux modèles en 2024. Le stock total de 1 330 000 unités au 30 septembre 2024 était en baisse de 129 000 unités depuis le début de l'année.



'L'accueil réservé aux nouveaux produits est très favorable, avec des commandes de plus de 50 000 unités pour la nouvelle Citroën C3, et d'environ 75 000 unités pour la nouvelle Peugeot 3008, et plus de 200 concessionnaires en place pour le lancement européen de Leapmotor' indique la direction.



L'entreprise réitère ses prévisions financières pour 2024, qui ont été mises à jour le 30 septembre 2024.





