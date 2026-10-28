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Stellantis réduit ses pertes au troisième trimestre, les objectifs confirmés
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 08:53

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Le constructeur automobile multi-marques a dévoilé une amélioration globale de ses indicateurs financiers sur la période de juillet à septembre, portée par le déploiement de son plan stratégique et la montée en puissance de son programme de création de valeur.

Au troisième trimestre, Stellantis a enregistré un chiffre d'affaires net de 37,6 milliards d'euros, en légère progression de 1% sur un an. Cette croissance a été tirée par l'Europe élargie ( 3%) et l'Amérique du Sud ( 3%), qui compensent l'Amérique du Nord (-3%), l'Asie-Pacifique (-7%) et la zone Moyen-Orient et Afrique (-19%).

En ce qui concerne la rentabilité, la perte nette a diminué de 90% pour s'établir à 0,5 milliard d'euros. Le troisième trimestre 2025 avait été marqué par de lourdes charges exceptionnelles. De son côté, le résultat opérationnel courant est repassé dans le vert, à 0,3 milliard d'euros, portant la marge d'exploitation ajustée à 0,7%. Enfin, au niveau de la trésorerie, le flux de trésorerie disponible industriel est resté négatif mais s'améliore de 0,3 milliard d'euros, pour s'établir à -4 milliards d'euros.

Le directeur général Antonio Filosa a confirmé les perspectives financières pour 2026 ainsi que la prévision d'un free cash flow industriel positif en 2027. L'entreprise prévoit d'atteindre d'ici la fin de l'année au moins 40% de son objectif de 6 milliards d'euros d'économies annuelles grâce au programme de création de valeur.

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